Ayer ganaron Quilmes, Estudiantes (BA), Atlanta y Deportivo Riestra y avanzaron a la tercera fase de los playoffs.

Mientras la mayoría de los equipos de la Primera Nacional se encuentran descansando tras culminar su participación en el Torneo de Transición (Villa Dálmine, por ejemplo, retornará el lunes 31 a los entrenamientos), otros siete todavía mantienen vivas sus ilusiones de lograr el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Ayer, cuatro de ellos avanzaron una nueva fase tras superar sus respectivos compromisos de segunda ronda:

-Quilmes, con otro gol de Mariano Pavone, derrotó 1-0 a Defensores de Belgrano, un equipo que era gran candidato por la solidez que había mostrado en este certamen;

-Deportivo Riestra venció también por la mínima a Deportivo Morón (que había eliminado al Violeta) con un tanto de Víctor Gómez.

-Estudiantes de Buenos Aires comenzó perdiendo ante San Martín de San Juan, pero se recuperó y se quedó con la victoria 3-1 gracias a los gritos de Héctor Garay y Tomás Bolzicco (2).

-Atlanta doblegó 2-1 a Ferro Carril Oeste con goles de Joaquín Ochoa y Nahuel Tecilla.

De esta manera, en la tercera fase de estos playoffs, ya con los ingresos de Atlético de Rafaela y Platense (que habían sido segundos en sus respectivas zonas de la Fase Campeonato), los cruces serán: Atlético de Rafaela vs Quilmes, Platense vs Deportivo Riestra y Estudiantes (BA) vs Atlanta.

Los tres ganadores de estos duelos, junto a Estudiantes de Río Cuarto (perdedor de la Final por el primer ascenso), conformarán luego el cuadro de semifinales.