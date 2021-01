El campanense ya completó los trámites para recibir la "carta de naturalización" que le permitiría no ocupar más plaza de extranjero en el fútbol ecuatoriano. Recientemente renovó por dos años con Deportivo Cuenca. Después de un pésimo Torneo Apertura 2020, Deportivo Cuenca sufrió mucho para asegurar su permanencia en la Serie A de Ecuador a pesar de lograr encadenar una buena racha de resultados bajo la conducción técnica de Guillermo Duró. Así llegó a la anteúltima fecha en una situación complicada y con un compromiso ante un poderoso rival como Emelec. Fue entonces cuando surgió por completo la figura del campanense Diego Dorregaray: con un golazo de casi mitad de cancha en el séptimo minuto de adición configuró un doblete que le permitió al equipo Morlaco imponerse por 2-1 y garantizar su lugar en la máxima categoría para este 2021. Así, "Fonito" terminó la temporada como "héroe" cuencano y eso terminó redundando en una gran noticia para el inicio de este año: la renovación por dos años con el Deportivo Cuenca. Y ahora, ya con esa tranquilidad, el delantero de nuestra ciudad se encuentra a la espera de la "carta de naturalización" ecuatoriana para, de esa manera, dejar de ocupar plaza de extranjero. "Creo que ya está todo, me tienen que dar el OK y esperemos que sea lo más rápido posible", aseguró Dorregaray tras su arribo a Ecuador para unirse a la pretemporada morlaca (por problemas para viajar demoró su arribo). Hasta el momento, Fonito (de 28 años) ha pasado por tres equipos en el fútbol ecuatoriano: en Guayaquil City durante la temporada 2017/18, en Técnico Universitario en la 2019/20 y, desde mediados del año pasado, se encuentra en Deportivo Cuenca. En Argentina, en tanto, ha pasado por Puerto Nuevo, Sportivo Barracas, Atlanta y Defensores de Belgrano.



FONITO YA SE ENCUENTRA ENTRENANDO NUEVAMENTE CON DEPORTIVO CUENCA.



Campanenses de Primera:

Diego Dorregaray aguarda ahora por su nacionalización en Ecuador

