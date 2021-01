Una pareja campanense sortea su casa y pretende vender 3 mil rifas

Luego de dos años de infructuosos intentos en el mercado inmobiliario, Giannina y Ariel continúan con el sorteo de la vivienda junto con su auto, electrodomésticos, muebles y dinero en efectivo. Tres mil rifas separan a Giannina y Ariel, una joven pareja del barrio Jardín de los Pioneros, de poder encarar nuevos proyectos. Por eso, continúan promocionando el sorteo de su vivienda junto a un auto, electrodomésticos, muebles y dinero en efectivo. "Sorteamos nuestra casa porque hace dos años que estamos intentando venderla y por distintos motivos no lo pudimos lograr. Hay muchos interesados, pero el capital o lo que nos ofrecían no nos servía, así que bueno, pensando un poco se nos ocurrió la idea de hacer este sorteo", explicó Ariel este viernes, durante una ronda de prensa que ofrecieron en la plaza Eduardo Costa. La casa de Jardín de Los Pioneros está escriturada a su nombre. Fue construida hace 3 años. Posee living-comedor, una habitación, baño y entrada para dos vehículos. En total la superficie cubierta es de 49 metros cuadrados, en un terreno de 200 con perímetro cerrado. La pareja está vendiendo las rifas a través de la página web www.elgrandia.com.ar, en la que también detallan los demás premios: su auto Renault Twingo modelo 1997, un smart TV de 32 pulgadas, un lavarropas de 5 kilos, un aire acondicionado portátil, sillón de chenil de tres cuerpos y 15 mil pesos en efectivo. "Eso se rifa el 6 de marzo por Lotería Nacional matutina y es sale o sale. Si o si vamos a tener ganadores en los 7 premios", prometió Ariel, quien se mostró optimista con llegar a las 3 mil rifas vendidas, el número que se plantearon. "Y bueno, por eso justamente los convocamos a ustedes y usamos las redes sociales para que cosas así se puedan hacer masivas", respondió ante la consulta sobre el riesgo de no llegar a la cifra. "Nosotros simplemente necesitamos 3 mil personas que nos ayuden comprando un numerito. Hicimos la cuenta: en Campana somos más o menos 120 mil habitantes, así que necesitamos 3 mil personas solamente. Confiamos y esperamos conseguirlas". Esta modalidad de comercializar un inmueble podrá ser nueva en Campana, pero en Europa tiene un largo recorrido. Giannina señaló que fue ideada "hace díez años en Francia con la crisis hipotecaria" y que se ha venido replicando en otros países europeos e incluso Chile. No hay que bucear mucho en la web para constatarlo: en noviembre, los ingleses Wayne y Gina Ironside anunciaron que los números para participar en el sorteo de su casa de Tenerife valuada en 424.000 euros tendrían un precio de 2,80 euros. Para cubrir el valor aspiraban a convocar 230.000 compradores. La pareja de Jardín de Los Pioneros se asesoró primero con una escribana. Después, consultó a un abogado. Y ahora apelan a la voluntad de los vecinos que quieran probar su suerte.









Una pareja campanense sortea su casa y pretende vender 3 mil rifas

