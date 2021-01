» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 23/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Se bajó del auto y no lo vio venir







Fue ayer al mediodía, en el barrio Lubo. El motociclista fue trasladado al Hospital. El conductor de un Honda Civic se estacionó frente al CIC de Formosa y Giobellini, en el barrio Lubo y cuando abrió la puerta para bajarse, esta fue impactada por una Honda Wave. Fruto del impacto, el motociclista perdió el control del rodado para terminar cayendo metros más adelante, frente al destacamento policial. Con varios golpes y escoriaciones, fue asistido por personal de Policía Local hasta que llegó el móvil del SAME y fue trasladado hasta el Hospital San José.



El accidente tuvo lugar frente a la vereda del CIC de Formosa y Giobellini.

#Dato choque en barrio Lubo. Un vehículo Honda se detuvo delante del CIC, cuando el conductor abrió la puerta una Honda Wave impactó en el borde de la misma, el motociclista sufrió golpes y escoriaciones, fue asistido por personal de PL?? trasladado por ?? SAME 1 al hospital pic.twitter.com/Qqok0slyKz — Daniel Trila (@dantrila) January 22, 2021

