El Renaper atenderá los sábados la renovación de DNI de los 14 años

Como parte del programa "Sábado Joven" ese día del fin de semana sólo se podrá realizar ese trámite con un turno sacado previamente. El Registro Nacional de las Personas (Renaper) comenzará desde este sábado a atender ese día a los jóvenes de 14 años que aún no realizaron la renovación de su DNI, para que puedan contar con su documento a fin de acreditar su identidad frente a cualquier instancia institucional y acceder a otros derechos. La medida fue anunciada por el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, quien dijo que de esta manera se pone en marcha el programa "Sábado Joven" en las 40 sedes del Renaper para atender exclusivamente este tipo de trámites. "Sabemos que por la pandemia muchos chicos no pudieron iniciar el trámite de renovación del DNI de los 14 años, y por eso creamos Sábado Joven, para que puedan tramitarlo de forma sencilla, solicitando un turno previo", señaló de Pedro sobre la iniciativa. El ministro convocó además a los registros civiles de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires a sumarse al plan y agradeció a los trabajadores del Renaper por el esfuerzo y la predisposición para llevarlo adelante. CÓMO SACAR TURNO Quienes opten por realizar el trámite deberán pedir un turno previo a través de la app "Mi Argentina", que actualmente dispone de un botón especial para facilitar la obtención de la cita y agilizar el proceso. El programa "Sábado Joven" se suma así a las diferentes iniciativas del Ministerio del Interior para facilitar el derecho a la identidad como, por ejemplo, el Certificado de Pre Identificación y los aportes a la Ley de los 1.000 días, la extensión de la inscripción tardía por vía administrativa sin límite de edad y el refuerzo a la responsabilidad del Estado como garante de la gratuidad del acceso al DNI, comentó De Pedro. Por su parte, el secretario de Interior, José Lepere, aseguró que la iniciativa de abrir los centros del Renaper los sábados para que los jóvenes de 14 años actualicen sus DNI es "una decisión tomada por el presidente Alberto Fernández como parte de una política de acceso a los derechos". "De lunes a viernes en todos los registros provinciales en todas las oficinas del Renaper a lo largo y ancho del país seguirán abiertas, pero los sábados específicamente se atenderá a los jóvenes de 14 años. Durante la pandemia muchos y muchas de ellos no hicieron el trámite porque no lo consideraron prioritario, pero en realidad lo es", indicó el funcionario en declaraciones a la señal televisiva América TV. Lepere indicó que una vez que se renueva, el DNI tiene validez por 15 años, y aclaró que además de la credencial que de plástico se podrá descargar a través de la aplicación Mi Argentina en formato digital. "Cuando uno haga una renovación por un cambio de domicilio, porque perdió el DNI, y en este caso porque debe actualizarlo no solo se lleva el plástico si no que puede descargar la versión digital", consignó Lepere. CENTROS RENAPER MÁS CERCANOS Maschwitz Mall, con domicilio en Santiago de Estero 690, Ingeniero Maschwitz y en Pilar Point, con domicilio en Estanislao López 538 1er piso, Pilar.





El Renaper atenderá los sábados la renovación de DNI de los 14 años

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar