Gremios docentes de Capital Federal anunciaron que no concurrirán a las aulas

Fue luego que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunciará el retorno escalonado a las aulas a partir del 17 de febrero. Después del anuncio respecto a la vuelta de las clases presenciales del gobierno porteño, ayer por la mañana los dirigentes de Ute-Ctera adelantaron que no irán a trabajar el 17 de febrero, el día de inicio del ciclo lectivo. Así lo confirmó Angélica Graciano, la secretaria general de UTE, el principal sindicato docente en la Ciudad de Buenos Aires. "Si quieren empezar las clases el 17 de febrero, vamos a hacer retención de servicios. No vamos a concurrir al lugar de trabajo", dijo a El Destape Radio. En provincia de Buenos Aires, CTERA nuclea a Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTEBA), el más grande del distrito, aunque todavía no hubo ninguna resolución al respecto. Graciano planteó que en diciembre del año pasado se podía vislumbrar un panorama más alentador respecto al regreso a las aulas, pero que el rebrote de casos no permite la apertura educativa. "En el mes de diciembre la situación sanitaria estaba más o menos controlada, pero ahora está muy descontrolada. Mantener una fecha a como dé lugar denota que no tienen un interés en la educación pública", advirtió. El anuncio de Ute se suma a la amenaza de paro que Ademys lanzó el jueves después del anuncio del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta. En la Ciudad de Buenos Aires hay 17 sindicatos docentes. Hasta el momento Ute y Ademys son los únicos gremios que rechazan el regreso a las aulas. El resto de las organizaciones, si bien muestran reparos, no se pronunciaron en contra de la apertura. Graciano volvió a atar el regreso a las aulas a la campaña de vacunación de los docentes. "Si va a haber un plan de vacunas, adaptemos el inicio de clases a la vacunación. Primero se partidizó la vacuna y ahora es la partidización de las escuelas. Es muy arriesgado el planteo que se está haciendo", señaló. Ayer por la mañana, Larreta anunció el regreso de las clases presenciales, con un mínimo de 4 horas por día de presencialidad para todos los alumnos porteños. El regreso será escalonado. El 17 de febrero iniciarán cuatro grupos de estudiantes: los chicos de los jardines maternales, el nivel inicial, primer ciclo de primaria (primero, segundo y tercer grado) y primer ciclo de secundaria (primero y segundo año). Luego, el 22 de febrero se sumará el resto de los alumnos de la primaria y una semana después, el 1 de marzo, será el turno de todo el nivel secundario.



Gremios docentes de Capital Federal anunciaron que no concurrirán a las aulas

