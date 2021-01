» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 23/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Opinión:

Uno tras otro los vaticinios alarmistas de parte de la oposición y de la prensa canalla se desvanecen ante la implacable realidad que demuestra claramente que forman parte de una feroz campaña para restarle apoyo popular al gobierno y de esa manera no se anime a intentar regular la actividad económica. Primero decían que la vacuna Sputnik V era peligrosa, después que no iba a llegar, luego que no llegaba la segunda dosis. Ya sabemos que "la vacuna rusa" es segura y eficaz y estamos yendo a buscar las 5 millones de dosis disponibles que irán llegando en la medida que nuestra capacidad de vacunación lo vaya indicando. No obstante le campaña en contra no afloja y ahora se preguntan si tendremos la cantidad suficiente. La novedad es que ya no se animan a afirmarlo porque saben que se han comprado 51 millones de dosis de diferentes vacunas. Llegan al colmo de sembrar dudas respecto a la seriedad con que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó las vacunas cuando saben que el tiempo que les demandó la aprobación fue similar al utilizado en todos los países que ellos dicen admirar, incluso en los Estados Unidos en tiempos de Trump. Para tranquilidad de varios encumbrados comunicadores está debidamente demostrado que quienes ya fueron vacunados no se volvieron comunistas ni se creen cosacos, ni siquiera Putin. Esperemos que para cuando comiencen a llegar las vacunas producidas en China se den un baño de cordura y no comiencen con la misma cantinela intentando que la desconfianza ponga en peligro el plan de vacunación. Alguna vez deberían empezar a pensar en la gente y no en los votos que podrían conseguir. Lo cierto que las peleas entre los países para poder contar con vacunas están mostrando lo irracional de haber dejado en manos de los mercados el desarrollo y producción de tan esencial herramienta para poder doblegar a esta pandemia que tantos muertos le está costando a la humanidad. También en esta pelea podemos ver las enormes desigualdades existentes en nuestro planeta entre los países ricos que son pocos y la gran mayoría con distintos grados de pobreza. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) diez países han comprado el 95% de las vacunas y que de las 39 millones de dosis que ya se han aplicado en el mundo sólo 25 vacunas corresponde a una nación pobre. ¿Se animarán a decir que la gran mayoría de los habitantes de esta tierra no han hecho los méritos suficientes para seguir viviendo? Pensemos por un momento lo enormemente beneficioso que hubiera sido si en lugar de competir el mundo hubiera mancomunado esfuerzos uniendo conocimientos e inversiones para lograr la mejor vacuna en menor tiempo evitando dudas y fundamentalmente muertes. La humanidad no puede seguir soportando que el valor supremo siga siendo la ganancia y por ende la acumulación de riquezas. Debemos comprender que a la injusticia que esto significa debemos sumar que se está poniendo en peligro cierto la continuidad misma de la raza humana. Cabe aclarar que la vacuna en algunos casos no impide el contagio pero sí que no tenga consecuencias graves y sea solamente una "gripezinha" (gripecita en castellano) como le gusta decir al impresentable presidente brasilero Jair Bolsonaro haciéndose el canchero. No obstante la esperanza que despierta el comienzo del operativo vacunación debemos recordar una vez más que todavía falta bastante para lograr la anhelada inmunidad comunitaria por lo que hasta que llegue debemos extremar los cuidados que minimicen la posibilidad de contagio. No tiremos por la borda tanto esfuerzo realizado. Pese al cansancio pensemos que cada día falta menos.

