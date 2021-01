Claudio Valerio

Tener una buena autoestima es esencial para una relación saludable, y los hombres a menudo ven esa autoestima y fortaleza interior en una mujer, algo que les parece totalmente irresistible. Puesto que creemos en personas felices y saludables aquí en Todo-Mail, he compilado una lista de 10 cualidades de mujeres fuertes que son irresistibles para los hombres: 1. Aceptar que no tienes que ser perfecta en todo. Hoy en día, a las mujeres se les hace creer que son un fracaso si no tienen una gran carrera o una familia maravillosa, pero la verdad sobre la vida es que el camino de todos hacia la felicidad y el éxito es completamente diferente. Si estás contento con la vida que has construido para ti mismo, por favor date una palmada en la espalda. Puedes ser perfecto para ti y para las personas que te rodean sin tener que ser perfecto en todo. 2. Se ven elegantes, incluso con ropa asequible. Aunque en las rebajas siempre se encuentran grandes cosas, siempre es mejor tener un artículo de alta calidad que 10 que podrías haber comprado por la misma cantidad de dinero. Probablemente durará mucho más tiempo de todos modos. 3. Tener una relación sana con tu cuerpo. Amar y aceptar tu cuerpo implica tomar buenas decisiones por ello. Las personas a menudo se sienten tentadas a pensar que no son sus cuerpos, pero en realidad lo son. Es por eso que debes eliminar los hábitos destructivos, como la comida rápida, las dietas intensas o el ejercicio que simplemente no es adecuado para ti. Recuerda que la base de tu salud está en el equilibrio. 4. Hacer ejercicio. Cuando se trata de hacer ejercicio, puedes hacer el tipo y la cantidad que más te convengan. Nuestros cuerpos están diseñados para hacer ejercicio, así que intenta un nuevo régimen durante 21 días (el tiempo que toma formar un nuevo hábito) y observa cómo te sientes después. También debes intentar tomar fotos de antes y después. 5. Ser honesta acerca de tus defectos. Enfrentar tus fallas no te hace inferior ni nada menos que un gran ser humano. ¡Tus defectos son los que te hacen humano! Reconocerlos y aceptarlos puede ser liberador e impedir que interfieran en que tengas relaciones de calidad y una buena vida. 6. Ser hábil, talentosa y orgullosa de ello. El advenimiento de las redes sociales ha llevado a muchos de nosotros a sentirnos inseguros con respecto a nuestras vidas, cuerpos y logros debido a la constante comparación que inevitablemente terminamos haciendo con los demás. En verdad, las redes sociales no son más que una fachada que las personas viven detrás. Tómate un momento para anotar todas las cosas en las que eres bueno y verás que eres mucho más fuerte de lo que nunca imaginaste. 7. Alejar a las personas que no te gustan de tu vida. Aunque no puedes elegir a las personas con las que vamos a la escuela o con las que trabajamos, tu tiempo libre es tuyo. Asegúrate de no desperdiciarlo en las personas que te hacen sentir mal o que le dan menos de lo que mereces. Ser capaz de decir "no" es una habilidad valiosa y un signo claro de madurez mental. 8. Ser responsable de tu salud. Cuanto más rápido te des cuenta de que es tu responsabilidad mejor será tu vida. Es comprensible que tengas miedo de los dentistas o médicos, pero ten en cuenta que están aquí para ayudarte a saber qué está pasando en tu cuerpo. 9. No permitirte que te presionen para hacer cosas que no te gustan. El hecho de que las personas en un entorno de grupo estén haciendo algo que no va contigo, no significa que también tengas que hacer lo mismo. Toma decisiones basadas en tus propias prioridades y sentimientos: de esa manera, tendrás más propiedad de tu vida, lo que a su vez conlleva más responsabilidad. Sin embargo, cada nuevo objetivo que alcances es mucho más satisfactorio. 10. Respetar el tiempo y las limitaciones de tiempo. El tiempo es el único recurso que nunca recuperará, así que administra el tuyo con inteligencia para lograr grandes cosas y mantener un sentido de control sobre tu vida. Claudio Valerio / © Valerius / valerius@fibertel.com.ar

Motivación:

10 cualidades de mujeres fuertes que los hombres admiran

Por Claudio Valerio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar