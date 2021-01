Berta Chudnobsky

Las peras al vino tinto es un postre dulce sano, ligero y refrescante. Ya sabemos que es una buena manera de preparar la fruta. Si quieren una salsa menos intensa pueden usar igualmente vino blanco. A mí me gusta aromatizar el almíbar con canela o vainilla, y darle un toque más intenso con cardamomo y anís estrellado, e incluso añadiendo clavos de olor, pero esto ya depende del gusto personal de cada uno. La pera es cultivada desde épocas remotas y hoy en día se cuenta con una amplia gama de especies. Contiene cobre, hierro, manganeso, yodo y arsénico silicio, cloro, yodo y manganeso, ácido málico y cítrico y boro. No contiene gran cantidad de vitaminas, pero sí oligoelementos, carbohidratos, tanino y pectina. Ayuda a las personas que sufren de retención de líquidos o edemas de origen circulatorio o por causa de problemas con el riñón. Igualmente, beneficia a las personas que desean adelgazar o eliminar grasas. Debido a que la pera estimula la producción de saliva y jugo gástrico, es aconsejable para normalizar las funciones del aparato digestivo. También estimula los movimientos peristálicos de los intestinos favoreciendo la evacuación normal. Si se tiene problemas de retención de líquidos o hidropesía, se recomienda comer peras (crudas o cocidas) por el elevado contenido de potasio y la falta de sal. Igualmente, se puede combinar con leche descremada, yogur, y pan integral. Si se desea adelgazar, la pera resulta excelente ya que no tiene grasa. Para ello se consumen peras crudas y cocidas en lugar de las comidas habituales por dos días a la semana. Con el fin de combatir el estreñimiento, se puede consumir hasta cinco peras al día, pues además favorece la flora intestinal. INGREDIENTES - 4 peras no muy maduras - 125 gr. de azúcar - 1/2 botella de vino tinto (unos 400 cc. aprox), - 1 cucharada de jugo de limón - La piel de una naranja o limón - 1 ramita de canela (o pizca de canela molida) - 2 clavos de olor - Anís estrellado y cardamomo (opcional) PREPARACIÓN Pelar las peras, que deben ser maduras pero firmes, para que aguanten la cocción. Quedan mejor si se dejan los pedúnculos. Elegir una cazuela de fondo grueso, del tamaño justo para que quepan las peras, puestas de pie. Preparar en la misma un almíbar calentando el azúcar hasta que se derrita, sin caramelizarse. Añadir en este punto el jugo de limón, la corteza de naranja y las especias. Remover unos segundos, mojar con el vino tinto. Colocar las peras peladas en el jarabe y deja cocer, tapado, 30 minutos a fuego lento, o hasta que las peras queden muy tiernas. Comprobar la cocción insertando una brocheta o cuchillo fino, que debe penetrar fácilmente hasta el corazón. Dejar enfriar en el mismo almíbar. Guardar en frío, con su jarabe, hasta el momento de servir en un plato de postre, regando con la salsa de vino y especias pasadas por un colador o chino. Se puede acompañar con un copo de crema chantilly. Si se amplía la cantidad de frutas se aumenta en la misma proporción los otros elementos.





Berta Chudnobsky

La cocina de la abuela Berta:

Peras al vino tinto

Por Berta Chudnobsky

