Alejandra Dip









SINCRONARIO DE 13 LUNAS Año Tormenta 2. Tormenta Lunar azul. El Sol nos ayuda a irradiar en plenitud todo lo que llevamos dentro. Cambios meditados, trabajar la humildad. Amor incondicional y conexión profunda con Dios. Maestría espiritual - trabaja el ego. DÍA 182 DEL AÑO TORMENTA. DÍA 14 - SILIO DE LA LUNA RESONANTE DEL MONO DEL 10/1 AL 6/2. 7MO DÍA DE LA SEMANA BLANCA. "La humildad refina la meditacion". HRAIM (MANTRA). SILIO - CHAKRA PLEXO CORAZON - DESCARGA. "La meditacion de la autogeneración". Kin 40 - Sol 1 - AUTOGUIA: Hoy comienzan 13 días nuevos de aprendizaje, con 3 portales cósmicos en esta secuencia, (Noche 4, Perro 11 y Mono 12), donde soltar el ego es la propuesta. El Sol regido por plutón , rige el chakra corona, esta energía se ubica en el dedo gordo de la mano derecha donde se ubica el meridiano del pulmón. Saber atravesar el Yo, aunque por momentos caigamos en la trampa y no podamos dejar de creernos el centro del universo, brillando desde el perfil bajo, sabiendo suavizar los aspectos más densos y volverlos sensibles. Es el sello más alto del Calendario Maya, con aptitudes de coraje y valentía, que nos ayuda a poder dar en el blanco, a ser certeros sabiendo que podemos modificar las cosas desde cada uno de nosotros haciendo cambios, aunque no parezcan grandes. Uno se suma a otro y así se producen las grandes transformaciones. Con ejemplos, con hechos concretos. Con convicción, con Fe. Está trecena es para estar optimistas, siendo cálidos, dando consejos, siendo generosos con nuestro entorno. Está Energía se entiende mejor con el día que con la noche, con el aire libre, así vamos a poder estar en eje, armónicos. No se permite ponerse en extremo autosuficientes, sin reconocer si necesitamos ayuda. Ojo con creernos "TODO PODEROSOS". Nada de egocentrismos ni dominantes en exceso. Jornada para estar coherentes entre lo que decimos y hacemos. Hacer lo que predicamos. Días de decisiones fuertes e ir para adelante con nuestras convicciones, así podremos manifestar nuestros sueños más osados. Ojo con los impulsos y cuidar lo que decimos porque la boca nos puedes jugar una mala pasada y terminar diciendo cosas, sin pensar antes, las consecuencias que pueden traer aparejadas. Si entendemos que no siempre todo sale como esperamos y sabemos no caer en los caprichos será una hermosa secuencia de apertura de conciencia y de despertar espiritual. Volver a comprometernos y llevar a la práctica cada pensamiento, cada sentimiento con la fuerza que nos otorga la llama que irradiamos desde nuestro interior y nos conecta con la energía divina. El amor late en el aire y desde ahí accionamos. Le deseo un muy buen ciclo de 13 días que hoy comienza.





alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya:

Sol 1 - Energía del 23/01/2021 - Onda Encantada del Sol

Por Alejandra Dip

