Efemérides del día de la fecha, 23 de Enero

DÍA NACIONAL DEL MÚSICO Instituido a través de la Ley Nº 27.106 en el año 2015, en este día se conmemora el nacimiento de uno de los padres del rock nacional: Luis Alberto Spinetta. Nacido en el año 1950 en Núñez (Buenos Aires), "El Flaco" creció escuchando a su padre cantar tangos y los discos que sus tíos, trabajadores de la discográfica Columbia, le regalaban. Esto lo impulsó a aprender a tocar la guitarra y componer sus primeras canciones: "me divertía imitando cantantes, copiando sonidos. Por eso la música nació en mí antes que las palabras." En el año 1964 ganó el segundo lugar del concurso televisivo "Escala Musical" y, tres años después, fundó "Almendra" junto a Edelmiro Molinari, Rodolfo García y Emilio del Guercio. En el año 1969 lanzaron su primer disco "Almendra I" y, al año siguiente, "Almendra II"; en los mismos, se destacan las canciones "Muchacha (ojos de papel)", "Fermín", "Plegaria para un niño dormido", "Rutas argentinas" y "Toma el tren hacia el sur". Tras la disolución de "Almendra", formó "Pescado Rabioso" en el año 1971 y lanzó los discos "Desatormentándonos" (1972) y "Pescado 2" (1973). A fines del año 1973, fundó "Invisible" y grabó los álbumes "Invisible" (1974), "Durazno sangrando" (1975) y "El jardín de los presentes" (1976). Más adelante, lideró "Spinetta Jade" y "Spinetta y los Socios del Desierto"; con la primera lanzó los discos "Alma de diamante" (1980), "Los niños que escriben en el cielo" (1981), "Bajo Belgrano" (1983) y "Madre en años luz" (1984) y con la segunda "Spinetta y los Socios del Desierto" (1997), "Estrelicia MTV Unplugged" (1997), "San Cristóforo" (1998) y "Los ojos" (1999). Como solista lanzó "A 18´ del sol" (1977), "Kamikaze" (1982), "Mondo di cromo" (1983), "Silver Sorgo" (2001) y "Para los árboles" (2003), entre otros: "no soy de esos músicos que viven para estar tocando su instrumento todos los días. Lo que sí, mi música está influida por mi experiencia de vida, eso es innegable. Está amarrada a lo que vivo. Muchas canciones no las puedo volver a cantar por lo que significaron para mí y para no sentir esa emoción dispuesta de otra manera". Falleció el 8 de febrero del año 2012 en Buenos Aires.



FALLECE JULIETA MAGAÑA María Julieta Magaña Juliá nació el 22 de septiembre del año 1947 en Buenos Aires. Hija de los actores Nury Montsé y Ángel Magaña, Julieta debutó en la televisión alos 27 años en el programa "Este es mi mundo" (1974-1976):"¡Cuando me dijeron que yo había sido la ganadora no lo podía creer! Y, como ya tenía el título de maestra [jardinera] bajo el brazo, mi viejo no me dijo ni mú." En dicho programa trascendió con la canción "La batalla del movimiento" que marcó a generaciones de niños y dio el puntapié inicial a su carrera. En el año 1976, tuvo su propio programa "Hola Julieta" y, cuatro años después, trabajó con su padre en "Hola Julieta, hola papá". Por otra parte, en lo que respecta a la pantalla grande, actuó en las películas "Andrea" (1973), "Superagentes y titanes" (1983) y "Los tres berretines" (2007).En cuanto a la música, lanzó 8 discos: "Hola, Julieta" (1976), "Julieta en colores" (1976), "Mundialmente Julieta" (1977), "A mamá con cariño" (1977), "Ida y vuelta conJulieta" (1978), "La discoteca de Julieta" (1981), "La batalla del movimiento 99" (1999) y "Hola Julieta" (2006). Falleció en el año 2017 en Buenos Aires.



SE LANZA "GIVE YOUR HEART A BREAK" Un día como hoy en el año 2012, Demi Lovato lanzaba el sencillo "Give your heart a break." Perteneciente al disco Unbroken (2011) y compuesta por Josh Alexander y Billy Steinberg, la canción es acerca de enamorar a una persona que sigue herida por una relación anterior: "trata sobre decirle a alguien que quieres ser esa persona que lo protege, que no le romperás el corazón porque quieres cuidarla y que se enamore de ti" manifestó Lovato.



