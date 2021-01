Actualmente, el delantero campanense no tiene continuidad en Colo Colo. La situación que atraviesa Nicolás Blandi en Colo Colo de Chile pareciera no tener punto de retorno: sin continuidad por lesiones y sin la contundencia que supo mostrar en nuestro país, el delantero campanense es uno de los principales apuntados de los simpatizantes del Cacique en el marco de la pésima campaña que el equipo viene realizando en el campeonato local (se ubica 16º y está complicado en la lucha por evitar el descenso). Por eso, en las últimas horas surgieron alternativas que le podrían abrir las puertas para su retorno al fútbol argentino. El principal interesado en que esto suceda es Julio César Falcioni, quien está iniciando su segundo ciclo como DT de Independiente de Avellaneda y ya marcó al atacante de nuestra ciudad como una de las prioridades para reforzar al Rojo. Además, también Argentinos Juniors estaría interesado en repatriar a Blandi, aunque al Bicho le quedaría muy lejos, económicamente hablando, la posibilidad de volver a contar con el goleador (jugó para el elenco de La Paternal en la temporada 2010/11, a préstamo desde Boca Juniors). Justamente, el tema económico sería la principal cuestión a resolver para su salida del Colo Colo, donde firmó un importante contrato por tres años y hasta el momento solo ha disputado 18 partidos y convertido 2 goles. Por ello, las primeras versiones indican que la mejor posibilidad sería una cesión a préstamo del Cacique, aunque restará conocer qué recursos estaría dispuesto a poner sobre la mesa Independiente para hacerse de los servicios del campanense, quien recientemente cumplió 31 años. Hasta el momento, Nico ha vestido cinco camisetas en su importante trayectoria profesional: jugó en Boca Juniors, Argentinos Juniors, San Lorenzo, Evian de Francia y, actualmente, lo hace en Colo Colo de Chile.

BLANDI NO HA TENIDO LA CONTINUIDAD DESEADA EN COLO COLO Y QUEDÓ APUNTADO POR LOS SIMPATIZANTES EN EL MARCO DE UNA PÉSIMA CAMPAÑA DEL CACIQUE. ¿SIGALI EXTIENDE? Según trascendió en las últimas horas, la Comisión Directiva de Racing Club tiene pensado mejorar el contrato del campanense Leonardo Sigali (33 años), aunque también espera poder extenderlo. El defensor, de gran rendimiento en La Academia, cuenta actualmente con un vínculo con vigencia hasta junio de 2022 y una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares.

SIGALI HA LOGRADO DOS TÍTULOS CON LA ACADEMIA.



