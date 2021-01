PRIMERA NACIONAL Los tres duelos de la tercera fase de los playoffs por el segundo ascenso se disputarán mañana domingo: Atlético de Rafaela vs Quilmes (18.20 en Newells / Darío Herrera), Estudiantes de Buenos Aires vs Atlanta (20.25 en Atlanta / Fernando Echenique) y Platense vs Deportivo Riestra (22.25 en Estudiantes / Andrés Merlos).





FEDERAL A Ayer se definieron tres semifinalistas del Reducido por el segundo ascenso a la Primera Nacional: Deportivo Maipú venció 1-0 a Sportivo Las Parejas; Deportivo Madryn superó 1-0 a Chaco For Ever; y Sarmiento de Resistencia le ganó 2-0 a Douglas Haig. El cuarto clasificado se conocerá hoy en el duelo Villa Mitre (BB) vs Sportivo Belgrano (SF). PRIMERA C Hoy se disputarán los Cuartos de Final del Reducido por el segundo ascenso a la Primera B Metropolitana. Se medirán: Lamadrid vs Laferrere, Argentino de Merlo vs Deportivo Merlo (19.00, DeporTV), Real Pilar vs Ituzaingo y Dock Sud vs Luján. PRIMERA D Esta tarde se jugarán las dos semifinales del Reducido por el segundo ascenso a la Primera C: Sportivo Barracas vs Deportivo Paraguayo y Liniers vs Atlas. ICARDI, EN RACHA El argentino Mauro Icardi convirtió su tercer tanto en partidos consecutivos para el Paris Saint Germain, que ayer goleó 4-0 a Montpellier y quedó como único líder de la Ligue 1 de Francia. La cuenta del equipo dirigido por Mauricio Pochettino (que también presentó a Leandro Paredes y Ángel Di María como titulares) la completaron Neymar y Mbappe (2). Hoy continuará la 21ª fecha con los encuentros Lens vs Niza (13.00, Fox Sports) y Monaco vs Marsella (17.00, ESPN). LIMPIAR IMAGEN Después de la bochornosa eliminación frente al Alcoyano en la Copa del Rey, Real Madrid visitará hoy a Alavés por la 20ª fecha de La Liga de España. En el banco Merengue no estará Zinedine Zidane, quien dio positivo de coronavirus. La jornada de este sábado se completa con Huesca vs Villarreal, Sevilla vs Cadiz (12.15, ESPN) y Real Sociedad vs Betis. Ayer, Levante igualó 2-2 como local ante Valladolid. SERIE A DE ITALIA Por la 19ª fecha, el líder Milan (43 puntos) recibirá a Atalanta (5º con 33), mientras el escolta Inter (40) visitará a Udinese (ambos encuentros se jugarán desde las 14.00, con transmisión de ESPN). La jornada de hoy se completa con Roma vs Spezia y Fiorentina vs Crotone. Ayer, la fecha se abrió con la igualdad 2-2 entre Benevento y Torino. BUNDESLIGA La 18ª fecha del campeonato alemán comenzó ayer con la victoria de Borussia Monchengladbach, que le ganó 4-2 al Borussia Dortmund. Hoy jugará el Bayern Leverkusen (3º con 32 puntos): el equipo de Lucas Alario y Exequiel Palacios (volvió a entrenar tras la dura lesión que sufrió con la Selección Argentina en el duelo de Eliminatorias frente a Paraguay) será local ante Wolfsburgo. Además, Leipzig (2º con 35) visitará a Mainz. El líder Bayer Munich (39) jugará mañana. INGLATERRA Hoy continuarán los 16vos de final de la FA Cup que comenzaron ayer con la victoria de Wolverhampton, que venció 1-0 a Chorley. En tanto, por la Premier League, Aston Villa se medirá con Newcastle en un duelo pendiente de la 11ª fecha.

Breves: Fútbol

23 de Enero de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar