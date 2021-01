Desde el Comité Olímpico Internacional aseguraron que la información brindada por The Times es "rotundamente falsa", al tiempo que el primer ministro nipón señaló: "Estoy decidido a organizar unos Juegos seguros". Después que el diario británico The Times publicara una nota en la que señalaba que las autoridades de Japón tenían decidido cancelar definitivamente los Juegos Olímpicos "Tokio 2020" (reprogramados para este año), el Gobierno nipón ratificó la celebración de la cita olímpica que debe comenzar el 23 de julio próximo. "Estoy decidido a organizar unos Juegos seguros mientras colaboramos estrechamente con el gobierno metropolitano de Tokio, el comité organizador de los Juegos y el Comité Olímpico Internacional", dijo el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, presente en una sesión de la cámara alta del Parlamento nipón. Suga reiteró que los Juegos deben servir "como prueba de la victoria de la humanidad contra la Covid-19", el mismo mensaje que las autoridades japonesas vienen dando desde que en marzo último se pospuso por un año el desarrollo del evento. Al mismo tiempo, el Comité Olímpico Internacional (COI) también rechazó los rumores sobre la cancelación de Tokio 2020 a causa de la gravedad de la situación sanitaria por la pandemia de coronavirus en el país asiático y en el resto del mundo. El organismo comunicó que la noticia anunciada por el diario británico The Times, replicada por numerosos medios, no era cierta. "Circulan informaciones que aseguran que el Gobierno de Japón ha concluido de forma privada que los Juegos de Tokio deberán ser cancelados a causa de la pandemia de coronavirus. Esto es rotundamente falso", remarcó el COI. Finalmente, la ministra nipona a cargo de los Juegos, Seiko Hashimoto, también desmintió esta información en declaraciones realizadas a los medios de su país. "Desde el Gobierno de Japón haremos todos los esfuerzos hacia la realización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Japón está haciendo todo lo posible por controlar la pandemia y tomando las medidas necesarias para celebrarlos", afirmó.

EL INICIO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS ESTÁ PAUTADO PARA EL 23 DE JULIO.



Juegos Olímpicos:

Japón y el COI confirmaron la celebración de Tokio 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar