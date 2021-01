» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 24/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Agrotécnica Fueguina quiere optimizar la recolección de residuos







Para esto convocó a fomentistas en la sociedad de fomento de Las Campanas, reuniones que se repetirán mensualmente. "Tenemos que lograr un circuito sistema donde el municipio, el vecino y la empresa tiren para el mismo lado, lo cual es perfectamente posible en el corto plazo", señaló Juan Manuel Torres, de Agrotécnica. Una docena de fomentistas se reunieron en ayer por la mañana en la sede de la sociedad de fomento de Las Campanas, acudiendo al llamado de Agrotécnica Fueguina para abrir un canal de comunicación entre la empresa y los vecinos. De hecho, sobre el cierre de la reunión, se dijo que se conformaría un grupo de WhatSapp para tal fin, y que la aspiración era coordinar una reunión presencial al menos una vez al mes. Así lo manifestó el representante de Agrotécnica durante la reunión, Juan Manuel Torres, quien luego de presentarse, dijo que en principio estaba ahí "para escuchar". Así, surgieron temas como el manejo de las podas, el pasto, frecuencias, entre otros, incluso la rotura de caños pluviales en el recorrido que los camiones de la empresa realizan en el barrio Santa Brígida, sobre Ruta 4. En este último sentido, uno de los presentes comentó que un problema similar en otro barrio se había solucionado reemplazando el caño de cemento por uno de acero sin costura donado por TenarisSiderca. A manera informativa, durante diferentes pasajes del diálogo Torres recordó que debería haber un canasto por frentista, y que por contrato no es rol de la empresa retirar pasto que no esté embolsado, tampoco levantar áridos, o montículos de ramas que superen el metro cúbico en términos volumétricos. Hernán Gallino, del barrio Dallera, manifestó: "La convocatoria es positiva, para generar en vínculo entre la sociedades de fomento y articular con el vecino para tener un buen manejo de los residuos y los barrios no se sigan anegando por problemas vinculados a la basura". Gallino también que en su barrio se habían anegado "por falta de educación" de los vecinos y las zanjas obturadas por la basura. "Vinieron de la Municipalidad a limpiar las zanjas y en sólo una semana se llevaron 8 camiones, incluyendo una heladera, una cocina, un colchón de dos plazas, y una garrafa... Las últimas dos tormentas fueron muy problemáticas tanto Dallera como para Romano, incluso para 9 de Julio". "El canal de comunicación que se ha abierto lo veo muy próspero a futuro", comentó Juan Manuel Torres a La Auténtica Defensa y agregó: "Hay una idea central, que pasa por vivir en una ciudad más limpia, que el servicio sea más eficiente, pero que las responsabilidades son compartidas entre los vecinos y la empresa. Si logramos unir a los vecinos y acompañar el trabajo que hace el estado municipal, seguramente vamos a llegar al éxito. En no menos de un año deberíamos estar logrando objetivos de eficiencia y conformidad que la empresa ya alcanzó en Salta, Ushuaia, Lincoln… Si pudimos lograrlo en Salta, donde tenemos 500 mil vecinos, tenemos que lograrlo en Campana". La capacidad instalada que tiene la Agrotécnica es de unos 200 recolectores y barrenderos, y 11 camiones a razón de 1 camión cada 10 mil habitantes. Además, cuenta con 3 camiones dedicados a la recolección de ramas, además de 1 más donado a la Municipalidad. "Tenemos que lograr un circuito sistema donde el municipio, el vecino y la empresa tiren para el mismo lado, lo cual es perfectamente posible en el corto plazo. Y luego, avanzar sobre nuevas propuestas, ir por más hasta lograr una ciudad totalmente eficiente en cuento al tratamiento de sus residuos: poda, Residuos Sólidos Urbanos, grandes generadores… son varios actores a interpelar: restaurantes, grandes comercios y otros tienen que tener un ordenamiento. Es un desafío que nos motiva y lo vamos a lograr", concluyó Torres.

