Edición del domingo, 24/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Principio de incendio en un Fiat Palio







El vehículo viajaba por Ruta 9, mano a Rosario. No hizo falta la intervención de Bomberos. Una pareja se orilló a la banquina de la Ruta 9 tras sentir olor a quemado en el habitáculo del Fiat Palio en el que se trasladaban. Ya estacionados frente a Sanitarios Gral. Mosconi, mano a Rosario, con el extintor reglamentario que portaban, el conductor logró dominar las llamas que se habían iniciado en el motor. En el lugar estuvo presente un móvil del Comando Patrulla asignado a la Zona 7 y no fue necesario convocar a los Bomberos Voluntarios.

El Palio se detuvo frente a Sanitarios Gral. Mosconi. #Dato principio de incendio de vehículo en Panamericana km 75,5. El Fiat palio circulaba en sentido a Zárate, el hombre y la mujer que viajaban en el vehículo se bajaron y lograron apagarlo con extintor. No fue necesario la presencia de bomberos. Presente CP zona 7 pic.twitter.com/QaUhykp4ls — Daniel Trila (@dantrila) January 23, 2021

Principio de incendio en un Fiat Palio

