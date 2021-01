» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 24/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Opinión:

Jubilaciones y Pensiones; los calendarios de pagos y la necesidad de un replanteo

Este lunes 25 comenzarán a percibir sus haberes mensuales los jubilados y pensionados de ANSeS cuyo documento de identidad terminen en 0 y 1. Hasta allí solo aparece la presentación parcial de un calendario de pago que se completa sucesivamente para terminar cobrando el viernes 29 quienes tengan terminación 8 y 9. La particularidad de estas fechas es que los que comienzan a percibir son todos aquellos beneficiarios que perciban una suma superior a $21.393. Si el lector leyó bien, la suma de corte dividir y para comenzar a abonarles a los jubilados y pensionados es de pesos veintiún mil trescientos noventa y tres; así si cobra menos percibirá aproximadamente entre los 12 y los 22 de cada mes, y si la suma es superior casi siempre percibirá la última semana del mes. Estas sumas de corte se modifican conjuntamente con los aumentos, situación que como es de público conocimiento, no siguió la realidad económica ni legal respecto de los haberes jubilatorios. Esta pérdida promedio del 14% que sufrieron durante el 2020 dada la no aplicación arbitraria de una ley vigente a manos de un Decreto, no solo impactó en la capacidad adquisitiva, en un mejor bienestar sino también en la demora en el pago mensual de las jubilaciones ante un valor tan bajo tomado para separar los pagos. Ante ello, entendemos oportuno bregar para que el organismo responsable actualice los valores de techo y piso al menos al doble de su valor actual para poner en los bolsillos de los beneficiarios sus ingresos mensuales y no obligarlos a esperar. Esta acción mínima, que solo genera la actualización y adecuación de los sistemas de pagos significaría un paso importante en la contención social que merecen nuestros adultos mayores beneficiarios de ANSES. En las últimas horas, conocimos la importante noticia que el ANMAT avaló la Vacuna Sputnik V para los mayores de 60 años, información que no puede pasar por alto. En estas líneas aprovecho para recomendar que todos lo que puedan se inscriban en la lista de espera para ser vacunados, más allá que sea con esta o con otra vacuna, resulta ser un paso importante para, entre todos, lograr cuidarnos la salud. Sabemos que no estamos en los mejores momentos, con solo observar que los combustibles sufrieron 2 aumentos durante este enero, sumados al 26% que había aumentado promedio el año pasado, y el impacto de este aumento sobre los alimentos, la nueva fórmula de aumento de las jubilaciones no aparece muy acertada, pero como siempre hacemos, apelamos a que las autoridades competentes cesen el ajuste sobre estos sectores sociales y comience a generar opciones reales para lograr un mejor bienestar, en esta etapa de su vida.

Jubilaciones y Pensiones; los calendarios de pagos y la necesidad de un replanteo

