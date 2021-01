La importancia del apto-físico a la hora de hacer ejercicio

El punto de partida es conocer nuestro estado físico, porque si bien todos podemos realizar alguna actividad, hay esfuerzos que no son convenientes en cualquier caso. No es igual un cuerpo que guarda memoria del deporte que entrenó en juventud que aquel que nunca hizo nada, porque va a empezar de cero. ¿Siempre debe consultarse a un médico? Sí, puede ser un clínico o un deportólogo, que seguramente le solicitará una serie de estudios para analizar los factores de riesgo, el estado físico, esquelético, cardíaco y respiratorio, y evaluar la capacidad funcional. Esto tiene que ver con conocer hasta dónde puede realizar actividad física y qué tipo de actividades le convienen más de acuerdo a la aptitud física, el peso, el estado de los huesos y articulaciones. Por ejemplo, una persona con sobrepeso o con problemas de columna deberá realizar una actividad de bajo impacto. ¿Cada apto físico se ajusta a la necesidad del paciente? Sí, porque debe incluir una evaluación de antecedentes personales, estado actual, medicación, indicaciones de qué puede hacer y qué ejercicios no le convienen. Salvando excepciones, todos deberíamos hacer una actividad aeróbica y otra vinculada a la elongación, porque nos van a permitir movernos y caminar hasta la mayor edad posible. ¿Cómo lograr que la actividad física sea placentera y no una obligación más? Es importante entusiasmarse, sentir los beneficios y disfrutar. En este sentido el deportólogo también puede orientar y ampliar las opciones de acuerdo a las posibilidades y gustos de cada persona. Hoy existen muchas actividades, incluso bailar puede ser muy positivo para el organismo. ¿Qué otras recomendaciones debemos tener en cuenta? Después de haber ingerido alimentos sólidos es conveniente dejar pasar unos 90 minutos antes de empezar la actividad. El partido de fútbol después del asado puede tener consecuencias poco felices: la sangre está trabajando en el aparato digestivo y no en los músculos, como debería suceder cuando se practica deporte. La hidratación, es decir, el beber líquido, es fundamental antes, durante y después de la actividad. Y evitar siempre los horarios picos de altas temperaturas por los golpes de calor. Por último, utilizar la ropa o el calzado adecuado: la mayoría de las lesiones ocurren porque no se utilizó calzado correcto. ¿Cuándo consultar al médico si sentimos dolores o molestias? Después de un período de sedentarismo importante, lo lógico es que al principio duela todo. Pero a medida que las clases se suceden, debe doler menos. Si a medida que se pasan los entrenamientos hay tirones permanentes, molestias en la columna o alguna sensación aún fuera de la actividad, hay que consultar al médico, porque quizás está aumentando o evidenciado una lesión previa que se desconocía. Fuente: https://www.hospitalaleman.org.ar/



La importancia del apto-físico a la hora de hacer ejercicio

