Efemérides del día de la fecha, 24 de Enero

DÍA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN Instituido por la Organización de las Naciones Unidas mediante la Resolución 73/25 en el año 2018, en este día se remarca la importancia de la educación para la paz y el desarrollo: "sin una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos y de oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, los países no lograrán alcanzar la igualdad de género ni romper el ciclo de pobreza." El tema de este año es "Recuperar y revitalizar la educación para la generación COVID-19" y tiene el objetivo de movilizar recursos financieros e intelectuales para superar la interrupción provocada por el brote de Coronavirus y abordar los problemas estructurales preexistentes; asimismo, se pretende dar voz a la generación Covid-19 para que puedan expresar sus preocupaciones y aspiraciones a futuro. Según la ONU, 262 millones de niños y jóvenes alrededor del mundo no están escolarizados y aproximadamente 617 millones no alcanzan los conocimientos mínimos de lectura y matemáticas. La Unesco estima que, debido a la pandemia, el cierre de las escuelas afectó a más de 1.600 millones de alumnos en más de 190 países.

FALLECE JUAN JOSÉ PIZZUTI Juan José Pizzuti nació el 9 de mayo del año 1927 en Barracas, Buenos Aires. Inició su carrera futbolística en Banfield, equipo con el que debutó en Primera División a los 17 años en el triunfo 4 a 2 frente a Rosario Central: "marqué un gol y ese día me sentí enormemente feliz." En "El Taladro", Pizzuti fue el máximo goleador de la campaña 1949 lo que llamó la atención de varios clubes. Tras jugar una temporada en River, en el año 1952, arribó a Racing, club con el que salió campeón del Campeonato de Primera División 1958 y 1961: "me encontré con la capacidad de Corbatta, con el pique imparable de Manfredini, con la calidad de Sosa y la enorme habilidad de Belén. Ese equipo fue el más brillante que integré, y tras ganar el campeonato de 1958 nos volvimos a consagrar en 1961" expresó a "El Gráfico". En el año 1962 retornó a Boca (club en el que había jugado en el año 1955) y se consagró campeón del torneo de ese año. Al año siguiente colgó los botines y, en el año 1964, comenzó su carrera como director técnico en Chacarita. No obstante, Pizzuti trascendió con el denominado "Equipo de José", plantel con el que salió campeón del Campeonato 1966, la Copa Libertadores 1967 y la Copa Intercontinental 1967: "creo que una de las características que distinguían a Racing, más allá de su juego, era la actitud, salíamos a ganar en todas partes." Por otra parte, en lo que respecta a la selección nacional, Pizzuti fue parte del equipo que se coronó campeón de la Copa América 1959 luego de empatar 1 a 1 contra Brasil, siendo el gol "albiceleste" convertido por él. Falleció en el año 2020 en Buenos Aires.

SE LANZA "21" Un día como hoy en el año 2011, Adele lanzaba su segundo disco "21." Producido por la cantante británica junto a JimAbbiss y Paul Epworth e integrado por canciones compuestas por la artista con Epworth y RyanTedder, el álbum se centra en sus sentimientos tras una ruptura amorosa: "está inspirado en mi ex novio, a pesar de que en algunas canciones lo retrato de una manera mala, fue la relación más fenomenal que he tenido." Entre lascanciones se encuentran "Set fire to the rain", "Rolling in the deep", "Someone like you" y "Turning tables".



Efemérides del día de la fecha, 24 de Enero

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar