Según la ONU, La Educación" aumenta la productividad de las personas y el potencial de crecimiento económico, desarrolla las competencias necesarias para el trabajo y las aptitudes profesionales necesarias para el desarrollo sostenible, ayuda a erradicar la pobreza y el hambre, contribuye a mejorar la salud, promueve la igualdad entre los géneros y puede reducir la desigualdad y promueve la paz, el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos". En nuestra Argentina pandemizada 2021, el regreso o no de las clases presenciales es una cuestión tan fundamental como imposible de saldar. Si cerrarlas en marzo fue una necesidad indiscutida como estrategia epidemiológica, diez meses después su idoneidad se complejiza al incluir en la ecuación las consecuencias sociales, económicas y hasta emocionales. Lamentablemente, se trata de elegir entre escenarios que en todos los casos incluyen costos y pérdidas. Pocas decisiones políticas nos involucran y afectan tan claramente a todos. Vale la pena darnos un debate social que ponga claramente en escena lo que hay en juego. La educación a distancia "asistir a clases" requiere hoy tener conectividad y un dispositivo. Quienes nunca llegaron a recibir su netbook, o ya no la tenían funcional, se encontraron compitiendo por dispositivos con sus hermanos o con padres que hacían trabajo remoto. Según una encuesta de Unicef en abril de 2020 a menos de un mes de la virtualidad educativa, casi un 20 % de niños, niñas y adolescentes habían quedado sin contacto con el sistema educativo. Sobre las limitaciones de acceso a internet y computadoras, la encuesta da cuenta que para sorpresa de nadie, eran mucho mayores en hogares más vulnerados. Diez meses más tarde, sin datos en mano, no sería disparatado arriesgar que el problema de la deserción escolar puede haber alcanzado una escala masiva. Si perder uno o dos años académicos podría ser una anécdota en la vida de una persona que luego los recupere, lo verdaderamente dramático es que en muchos casos la desconexión con el sistema educativo resulte irreversible. Una ex ministra represora durante el anterior gobierno, apuntó contra los docentes por cuestionar la voluntad de retomar las clases presenciales, mientras todavía se experimenta una segunda ola por adelantado: "El que no va, tendrá que ser reemplazado". "Los docentes han sido la traba más grande para el avance de la Educación" (SIC). Acá en Campana, me dirijo a la joven mamá que hace un corto tiempo atrás encabezó una protesta secundada por otras mamás a que sus hijos recibieran el diploma de fin de curso junto a todos sus compañeritos y poder viajar en el viaje de fin del mismo. Creo personalmente que hay que priorizar la salud antes que la diversión. Recomiendo además a todos los lectores de LAD entrando en el tema político, que piensen y comparen antes de emitir su voto en las próximas elecciones presidenciales.

