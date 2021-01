P U B L I C



Continuando con la sección "el viaje de tu vida por tu país", le toca el turno a las provincias de Chubut y Santa Cruz, comenzando por el litoral patagónico y finalizando en la cordillera, sobre los glaciares que descansan en la frontera montañosa del país, un recorrido de contrastes de todo tipo de biomas, suelos y gentes. La modalidad Pre Viaje finalizó, pero siguen vigentes los Planes Ahora 12 y Ahora 18, con nuevas tasas de financiación muy bajas en 12 y 18 cuotas, conservando el primer pago diferido a 3 meses. Es momento de dirigirse a Comodoro Rivadavia para iniciar este circuito, la capital del viento y de los pozos petroleros, esa ciudad que en invierno tiene un clima difícil, pero playas eternas en verano, para internarse a cientos de metros de la costa con el agua en la cintura, con una temperatura más cálida que nuestras costas bonaerenses y un color como el nordeste brasilero. En esta oportunidad nos focalizamos en el público que ya conoce la Patagonia, aquellos que buscan opciones poco usuales, incluso aquellos que quieren atravesar la Patagonia de oeste a este como lo hicieron los primeros colonos galeses. El itinerario se inicia desde Comodoro Rivadavia con sentido a Los Antiguos, donde en las cercanías de Sarmiento hay una visita a los Bosques Petrificados José Ormachea, testimonio vivo de lo que en un momento fue este pedazo de Patagonia selvática, con restos de árboles que pasaban los 100 metros de altura durante el cenozoico y mesozoico, hoy petrificados, convertidos en piedra. Los Antiguos es el primer pernocte del itinerario, ubicado sobre el Lago Buenos Aires, segundo en superficie de Sudamérica (después del Titicaca). Este será el hogar de las primeras dos noches, desde donde harán base para visitar Chile Chico, del otro lado de la frontera, sobre el mismo lago Buenos Aires (acá la curiosidad es que el lago se llama General Carreras - del lado chileno -, ambos nombres reconocidos internacionalmente), un clásico pueblo de la Patagonia profunda rodeado de montañas y glaciares, caminos de cornisa, bosques verdes y dueño de un monumento natural único, la Catedral de Mármol; una formación rocosa de carbonato de calcio que el agua se encargó de darle una forma única, donde se fusionan las diferencias de tonalidades de la estructura y parece un sitio de otro planeta. La excursión se inicia con una navegación por el lago hasta llegar a esta formación que dividen en 3 ambientes diferentes, la Catedral, la Capilla y la Caverna de Mármol, mientras flotan en ese azul profundo y sobre las cabezas el mármol hueco de la Capilla. Al día siguiente serán el turno de visitar una de las rutas más bonitas de la Patagonia, la 41, que une Los Antiguos con el Lago Posadas, un trayecto donde partirán con una altura de 200 metros para sobrepasar los 3.700 m.s.n.m y luego descender nuevamente a los 100 metros, ya inmersos en el valle de los lagos Posadas y Pueyrredón, de colores azul y oscuro respectivamente. En este trayecto verán 4 ambientes muy bien diferenciados, estepa, bosque andinos, pastizales de altura y alta montaña, biomas que el guía les irá explicando y marcando las principales diferencias y características. Mientras tanto divisarán formaciones rocosas curiosísimas, antiguos cráteres donde fluía lava volcánica, cañones con forma de hongos, puentes de madera donde cruzarán arroyos translúcidos, naturaleza en estado puro por donde miren. Esta ruta escénica se denomina ruta Zeballos, y si bien no es conocida por muchos, esconde una belleza que les quitará el aliento. Sobre el Lago Posadas se encuentra la localidad de Perito Moreno, donde dormirán la última noche antes de seguir camino a la siguiente parada, El Chaltén, pero nos detenemos antes en la zona del Lago Posadas, el de color turquesa que nombrábamos antes, unido a un lago totalmente oscuro (el Pueyrredón) por un istmo de 200 metros. El Posadas, además de ser un recurso hídrico de este sector es dueño de formaciones rarísimas como "El Arco", tal cual lo apodaron, un arco de roca en medio del lago. Muy cerca de allí, el Monte San Lorenzo, con los glaciares más altos de la provincia, sobrepasando los 3.700 metros, en esta zona de un microclima que posibilita recorrer la flora y fauna autóctona. A 3 Km del lago se encuentra el Cerro de los Indios, con pinturas y petroglifos de 3.800 años de antigüedad, pero esto será solo el anuncio de lo viene: La Cueva de las Manos Pintadas, en el área del Alto Río Pinturas, una estructura de farallones y cuevas con pinturas rupestres. La mejor zona es el margen derecho del río, de unos 600 metros de longitud, con escenas de caza, negativos de manos, animales y figuras abstractas que retratan usos y costumbres de los pobladores de esta zona austral de nuestro territorio, evidencia de la ocupación de estos cazadores y recolectores que 9.000 años atrás ya habitaban este cañadón. La Cueva de las Manos es Patrimonio Mundial de la Humanidad y forma parte de alguno de los asentamientos arqueológicos de Sudamérica que sirvieron para cuestionar la teoría del asentamiento tardío de la población en el continente americano, así como intentar interpretar las deidades de estos pueblos que hasta hoy siguen estudiando a través de sus distintos períodos y manifestaciones artísticas, de su testimonio escrito sobre roca. El viaje continúa en sentido a El Chaltén y Calafate, donde en publicaciones recientes hemos desarrollado de la manera más descriptiva que pudimos, no vamos a hacer hincapié nuevamente, no porque no lo merezcan sino porque lo que queremos incentivar con esta nota es la escenografía previa a la llegada de estos destinos de glaciares, lagos y circuitos de trekking que consumirán las 5 noches restantes del viaje. Una manera diferente de descubrir los tesoros ocultos de nuestro territorio, de valorar nuestras riquezas poco conocidas, de interpretar nuevos acertijos, de maravillarse.

