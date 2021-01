Advierten por una ola de calor que afectará el centro y norte del país hasta el lunes

Ante este escenario, los especialistas del SMN aconsejaron "aumentar el consumo de líquidos sin esperar a tener sed y no exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 11 y las 17)", entre otras recomendaciones. A pesar de que las altas temperaturas y de que rige alerta amarillo en el centro del país con máximas que llegaron a los 40 grados, recién se espera que el domingo la ola de calor quede instalada en la región, según señalaron desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En diálogo con Télam, Cindy Fernández del SMN explicó que para que una ola de calor sea considerada como tal "debe haber al menos tres días seguidos con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 32,3 grados". "Va a seguir el calor todo el fin de semana pero todavía no se puede hablar de ola de calor hasta que no se cumplan esas condiciones", explicó la especialista quien, de todos modos, advirtió que recién ayer se cumplieron esas temperaturas, hoy también así que recién mañana estaríamos dentro de esos tres días" en los que se cumplen los parámetros. LAS ZONAS AFECTADAS Para este domingo, el SMN advierte que en la Ciudad de Buenos Aires la temperatura mínima estaría en los 25 grados a la mañana y alcanzaría los 34 por la noche. "Si llegamos a esas temperaturas, la Ciudad entraría entonces en la ola de calor, pero hay que tener en cuenta que Buenos Aires suele recibir la brisa fresca del Río de la Plata y eso ayuda a que muchas veces la temperatura descienda un poco", explicó Fernández. De esa manera, las temperaturas elevadas con posibilidades de transformarse en una ola de calor están pronosticadas para la zona de cuyo, parte de La Pampa, este de Buenos Aires, norte de la región Patagónica y norte del país. En la Ciudad y el área metropolitana, recién se esperan algunas lluvias y tormentas para el martes, que también alcanzarían el sur de Santa Fe y Entre Ríos, y algunas de las provincias del norte del país. El organismo advirtió que hasta el martes las temperaturas superarán los 32 grados, con un pronóstico de que llegará a los 39 este domingo, con lo cual los especialistas reiteraron las recomendaciones para evitar un golpe de calor y los problemas que ocasiona en la salud.



Advierten por una ola de calor que afectará el centro y norte del país hasta el lunes

