La Palabra de hoy nos invita a dejarnos convertir y también ser "pescadores de hombres". La oportunidad de las redes sociales para difundir la Buena Noticia.

Hoy 24 de enero, es el 3er. Domingo del Tiempo Ordinario de la Iglesia Católica y la lectura del Nuevo Testamento corresponde a San Marcos, Capítulo 1, versículos del 14 al 20: "Después de que Juan el Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la Buena Noticia de Dios, diciendo: ´El tiempo se ha cumplido: el Reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la Buena Noticia´. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua, porque eran pescadores. Jesús les dijo: ´Síganme, y los haré pescadores de hombres´. Inmediatamente, ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, lo siguieron".

Luego de iniciada la vida pública de Jesús tras ser bautizado por el profeta por Juan en el río Jordán, el Bautista acusó públicamente a Herodes de haberse casado con su cuñada, y el Tetrarca lo encarcela. Más adelante, lo manda a decapitar. Tres décadas antes, Herodes también fue responsable de "La matanza de los inocentes" menores de 2 años en Belén (hoy Palestina), cuando supo que, como había profetizado Miqueas (5, 1-4) en ese pueblo de Judea había nacido quien iba a reinar en Israel y extendería su poder "hasta los confines de la tierra".

"El caracú del tema de hoy es la invitación a cambiar nuestra vida y, por extensión, las de los demás. Jesús invita a que lo sigamos, a la conversión, al cambio de vida, al nuevo rumbo, difundir la Buena Nueva para dejarnos convertir por Dios, quien está dispuesto a la tarea: siempre estamos llamados a abrirnos para dejarnos transformar por su presencia", señala el sacerdote rogacionista Rufino Giménez.

"El Señor, en nuestras tareas cotidianas, también nos llama. No sólo cuando estamos en oración o en el templo. La respuesta de aquellos dos discípulos fue inmediata. En definitiva, Jesús camina entre nosotros como lo hacía en Galilea: se detiene y nos mira a los ojos, sin prisa. Pero la realidad de hoy, cruzada por tantos estímulos que nos bombardean y nos distraen del verdadero camino, hacen que no quede lugar en nosotros para ese silencio interior en el que podemos escuchar su llamado a ser agentes de Pastoral para seguir edificando su iglesia… Las herramientas de trabajo de aquellos primeros discípulos eran redes. Hoy todos tenemos a mano las redes también, pero redes sociales. ¿Por qué no difundir y multiplicar la Palabra a través de ellas, y ser pescadores de hombres también? Meditemos en el ejemplo del joven Carlo Acutis, beatificado en octubre del año pasado, y uno de sus principales legados: la compilación de los Milagros Eucarísticos de los cuales, uno de los más importantes y documentados tuvo lugar en la Argentina en 1996, cuando el arzobispo de Buenos Aires era el Cardenal Jorge Mario Bergoglio, hoy el Papa Francisco", concluye el cura de la parroquia Nuestra Señora del Carmen.