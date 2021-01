P U B L I C







"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos"

24 de Enero de 2021 - Año II-Edición Nº 116 - 125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS Este 24 de Enero se celebra el "Domingo de la Palabra de Dios", esta celebración fue instituida por el Papa Francisco en 2019, a través de la Carta Apostólica en forma de motu proprio "Aperuit Illis", quedando fijada en el III Domingo del Tiempo Ordinario de cada año. En esa carta el Papa Francisco reflexionaba: "El Señor te da su palabra, para que puedas aceptarla como la carta de amor que escribió para ti, para hacerte sentir que está a tu lado". Mas adelante destaca que: "El Concilio Ecuménico Vaticano II dio un gran impulso al redescubrimiento de la Palabra de Dios con la Constitución dogmática "Dei Verbum". En aquellas páginas, que siempre merecen ser meditadas y vividas, emerge claramente la naturaleza de la Sagrada Escritura, su transmisión de generación en generación (cap. II), su inspiración divina (cap. III) que abarca el Antiguo y el Nuevo Testamento (capítulos IV y V) y su importancia para la vida de la Iglesia (cap. VI). Para aumentar esa enseñanza, Benedicto XVI convocó en el año 2008 una Asamblea del Sínodo de los Obispos sobre el tema "La Palabra de Dios en la vida y misión de la Iglesia", publicando a continuación la Exhortación apostólica "Verbum Domini", que constituye una enseñanza fundamental para nuestras comunidades. En este Documento en particular se profundiza el carácter performativo de la Palabra de Dios, especialmente cuando su carácter específicamente sacramental emerge en la acción litúrgica. Por tanto, es bueno que nunca falte en la vida de nuestro pueblo esta relación decisiva con la Palabra viva que el Señor nunca se cansa de dirigir a su Esposa, para que pueda crecer en el amor y en el testimonio de fe." Para celebrar esta dedicatoria especial a la Palabra de Dios, el Encuentro en la Palabra - Campana, te invita a un encuentro abierto para leer, meditar y encontrarnos en la Palabra del Señor. Fecha: Jueves 28 Enero 21 Hora: 20:15hs Lugar: Zomm (Link) https://zoom.us/j/9974259929 "Como niños recién nacidos, deseen la leche pura de la Palabra, que los hará crecer en salvación, ya que han gustado qué bueno es el Señor " (1 Pedro 2, 2-3)

SAN FRANCISCO DE SALES PATRONO DE LOS PERIODISTAS Y ESCRITORES Los periodistas y escritores celebran este 24 de enero a su patrono, San Francisco de Sales, modelo de vocación y compromiso incansable, caracterizado por la amabilidad para comunicar la verdad de la fe a través sus escritos sencillos y a mano, que distribuía casa por casa. La devoción y la defensa de la fe que caracterizaron a este santo y doctor de la Iglesia son puestas como modelo para los periodistas y escritores, cuyo principal objetivo es la difusión de la verdad y la edificación de la humanidad. Tanto el periodismo como la literatura necesitan del don de la palabra, para transmitir toda noticia que sirva para el progreso y el crecimiento espiritual e intelectual de los pueblos. En esta realidad relativamente nueva de la comunicación social en la vida del mundo, se requiere de una nueva evangelización, nueva en sus métodos, en sus expresiones y en su ardor para actualizar la Buena Noticia del Evangelio a través de las redes sociales e Internet. El comunicador católico es un testigo de Cristo, y como los apóstoles ha de decir aquello "que ha visto y oído", es decir, su experiencia profunda de fe personal y comunitaria. Su estilo de comunicar debería ser modélico donde se resalte la dignidad y riqueza de la Palabra de Dios. San Francisco de Sales, pedimos tu ayuda e intercesión para cumplir fielmente con la misión de comunicadores. San Francisco de Sales - Patrono de los periodistas y escritores ARGENTINA DE LUTO RENDIDA JAMÁS El 14 de enero, el presidente Alberto Fernández promulgó la ley 27.610 que legaliza la "Interrupción Voluntaria del Embarazo" (IVE) en el país. Simultáneamente a la promulgación de la ley de aborto, la etiqueta #ArgentinaDeLuto fue tendencia en las redes sociales, donde muchas personas se manifestaron en contra de la ley. Organizaciones provida, políticos, religiosos, obispos y personas de la sociedad civil rechazaron abiertamente la promulgación de la IVE con textos como: "La lucha por el derecho de todos a nacer no cesa. La ley es inconstitucional. Aborto es peor que la esclavitud. El aborto empobrece a la gente. Juntos defendemos a los no nacidos. Juntos damos voz a los que no la tienen. Juntos nos oponemos a la violencia del aborto. ¡¡SI A LA VIDA!! PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com

Semblanzas entre hermanos:

El Encuentro en la Palabra - Campana

