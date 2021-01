P U B L I C







La existencia de la vida del cosmos es atestiguada por decenas de miles de avistamientos diarios desde hace décadas. No es que nos visita una nave perdida que vaga por el cosmos cada tanto, sino que el fenómeno es tan masivo y popular que ha obligado a los potencias a desclasificarlo. Y eso es una derrota de los poderes que nos gobiernan con sus millones y millones. Porque después de tanto esfuerzo sostenido bajo el secretismo militar no han llegado a ningún lado, solo saben que existen y no pueden controlarlos. Y saber que existe algo que escapa con tanta facilidad por encima de este sistema criminal planetario, es algo esperanzador que debería llenarnos de alegría todos los días. Esto no significa que debemos tener un pensamiento resignado o mágico frente a los males del mundo, por el contrario, nada vendrá por fuera de nuestras propias responsabilidades que asumamos. Pero poder comprender que hay vida, de múltiples formas y muy superiores, nos va dar la dimensión exacta de nuestra pequeñez, para poder salir de nuestra mediocridad cotidiana. El hecho concreto por el que escribimos es la noticia reciente de que el Pentágono comenzó una desclasificación sistemática de sus archivos y cada 6 meses va a confeccionar un informe al senado actualizando el estado de situación. - thebongiovannifamily.com/mensajes-2021/9356-la-realidad-de-los-ovnis.html Para empezar, han difundido en la web a través del sitio "Black Vault" 2,700 páginas de documentos. Y cualquiera de nosotros revisando al azar alguno de ellos, podrá enterarse que, a lo largo de las diferentes épocas, la inteligencia militar Norteamérica se tomaba el trabajo de informar sobre muchísimos casos en todo el planeta. Ahora bien, si ustedes desean leer un pdf viejo y todo mamarrachado, tómese el trabajo de descargar y navegar por los más de 713 archivos. Si en cambio prefiere ver un avistamiento en vivo, le proponemos que sigan en el canal de Facebook a Antonio Urzi /urzisibillaofficial que es nuestro "sky watcher" de confianza. Desde el 2003 ha filmado miles de naves, tantas que verdaderamente son difíciles de contar. Pero la novedad, es que, con la tecnología de transmisión online, ahora podemos acompañarlo desde nuestras casas cuando él se dispone a filmar naves por las noches de Italia. Y en realidad falta todavía por decir algo más sorprendente y maravilloso, que es que las filmaciones de naves de Antonio Urzi se dan en el marco de la obra de anunciación de la segunda venida de Cristo, acompañando específicamente la misión de Giorgio Bongiovanni. El mensaje que porta nuestro gran amigo Giorgio es sobre la vigencia del tercer secreto de Fátima y por ello está avalado por el signo de la cruz que lleva impreso su cuerpo (estigmas). Y justamente uno de los secretos que nunca quisieron dar a conocer al mundo tiene que ver, con que no estamos solos en el cosmos. ¿Qué hubiese pasado si se tomaba el fenómeno extraterrestre como horizonte de cambio social a nivel global? Sencillamente no hubiésemos llegado a esta instancia de colapso civilizatorio porque hubiésemos podido realizar de manera colectiva, que nuestro destino como humanidad son aquellas civilizaciones que hoy nos visitan. Casi nada. El contacto masivo está en marcha y los poderes del mundo no pueden hacer absolutamente nada para detenerlo. Pero al igual que nosotros pueden seguirlo por Facebook. La diferencia es que con cada nave que aparece nosotros explotamos de alegría y ellos se van muriendo en su interior de amargura. OVNI: La visita extraterrestre Lo hemos dicho muchas, muchísimas veces y lo repetimos nuevamente: nosotros los "alienígenas", como vosotros nos definís, estamos en la Tierra, visitamos vuestro planeta desde hace miles y miles de años. a partir del próximo año de vuestro tiempo, 2018, los avistamientos militares, o civiles se multiplicarán cada vez más. Militares, civiles, políticos, periodistas, investigadores, gente común, todos tendrán la posibilidad de ver y de filmar nuestros medios de transporte. Tenemos proyectos y actividades en curso con aquellos a quienes vosotros definís contactistas o contactados, quienes tienen la tarea no, solo de filmar nuestras naves, sino también de recibir mensajes y de difundirlos a la opinión pública mundial. Nuestros mensajes son de un elevado valor crístico, de un profundo contenido espiritual y humano e invitan al arrepentimiento de la humanidad, una humanidad egoísta y violenta, la vuestra, que ha emprendido un camino autodestructivo que podría llevar al aniquilamiento de vuestra especie humana. Nuestra presencia física, psíquica y espiritual en vuestro planeta molesta a las potencias mundiales ya que poseemos una ciencia miles de años más avanzada que la vuestra, capaz de realizar un cambio inmediato y drástico en vuestra sociedad. El poder, llamado militar, político, religioso y social en manos de pocas familias de vuestro mundo, que obliga a la mayoría de los pueblos de la tierra a vivir en un estado de miseria y pobreza, en condiciones de guerra, enfermedad y hambre, se vería obligado a cambiar ya que nuestra ciencia está en condiciones de ofrecer salud y bienestar a todos los habitantes de vuestro planeta. Además nuestra ciencia es capaz de erradicar todas las enfermedades que atentan contra vuestra vida. Nosotros estamos en condiciones de poner fin a todos los graves problemas que afligen a vuestra sociedad en el plano político, social y económico. Las grandes organizaciones criminales, la corrupción, la tiranía religiosa, política y militar que reinan en vuestro mundo desaparecerían. así como las guerras, el hambre y todo lo que vuelve infeliz y mortal la vida de los niños y de los inocentes. Volviendo al tema "avistamientos ovni" este tipo de acciones que nosotros emprendemos se encuentran recién en el inicio de una gran oleada de manifestaciones visibles en los cielos de todo el mundo que nuestra confederación ha programado. Para los próximos meses y años de vuestro tiempo, con el fin de sensibilizar a la opinión pública mundial para el gran contacto entre nosotros y el pueblo de la tierra. Dicho acontecimiento ocurrirá. ¡Estad seguros de ello! y ¡muy pronto! Nuestras naves aterrizarán en vuestro planeta y nosotros, los alienígenas del rey de los universos, nos presentaremos ante vosotros frente a las naciones unidas, o de cualquier otro organismo gubernamental de vuestro mundo que represente a todos los pueblos de la tierra para dar un mensaje claro e inequívoco. Después será vuestra la decisión de cambiar y, por lo tanto, vivir, o seguir vuestra desenfrenada carrera hacia la autodestrucción. En el segundo lugar, como ya os hemos dicho varias veces, y que os recordamos en los mensajes adjuntos, tenemos listo otro proyecto: poner a salvo a algunos millones de personas (buenas y justas), a todos los niños del mundo y a una pareja de cada especie animal, como hizo Noé en su arca, para salvaguardar la flora y la fauna de vuestro mundo. Esto es para evitar la desaparición de la vida en Saras (Tierra) y dar vida a una nueva generación. Depende de vosotros, amigos y enemigos de la tierra, solo de vosotros. Los acontecimientos antes mencionados se manifestarán no mucho tiempo antes de la segunda venida de Cristo a vuestro mundo, quien instaurará definitivamente en la tierra el reino de Dios que prometiera hace dos mil años. ¡Paz! Setun Shenar y los hermanos de la luz saludan Planeta Tierra 21 de diciembre de 2017 / 18:04 hs. / G. B. Ingresá a: www.thebongiovannifamily.com Facebook: El día que la tierra se detuvo, transmisión en vivo viernes 21 hs Youtube: La Voz del Águila Radio amplitud AM660 viernes 15 hs Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar

