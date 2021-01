DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

ALMA: La categoría a través de sus dirigentes ya dieron a conocer el presente calendario que abarca todo este campeonato con los autódromos y las fechas correspondientes con un total de once fechas. CALENDARIO: Lo concreto es que Alma arranca el 7 de marzo en el Galvez segunda será en La Plata el 4 de abril, tercera 9 de julio en Concepción de Uruguay, cuarta 6 de junio La Plata, quinto en Bs As el 11 de julio, sexta el 15 de agosto en Dolores, octava en La Plata el 12 de setiembre, la novena en Gualeguaychú el 10 de octubre, la décima en el Galvez el 7 de noviembre y cierra el calendario el 5 de diciembre en el autódromo de La Plata. SUSPENDER: Finalmente el campeonato mundial de Rotax para el karting en Portugal se debió suspender dado el tema de Covid y los organizadores con una decisión lógica se postergó para más adelante donde Campana iba a tener presencia en este evento con Santino Panetta que ya tenía todo encaminado para esta carrera de nivel internacional. PRESENTAR: Días atrás Ivan Gonzalez presentó su Chevy con una cena Chivo de por medio a la parrilla donde el representante de Zárate se sumará a la Clase GTB de la categoria TC Regional que aún no definió si va a la primera de este año. CONDICIONES: Dentro de los comenzales hubo amigos y allegados del piloto donde a la hora de comer Ruben Gallardo puso de manifiesto sus condiciones gastronómicas a la hora de manejar los cubiertos. DETALLES: Sin duda a los comenzales gustó mucho la terminación del auto y como se trabajó en los detalles de la Chevy que provocó el saludo a Enrique Balzano artífices de este producto que trabajó en el mismo desde el arranque del mismo. ARMADO: La planta impulsora de la Chevy fue cerrado en su momento por Bruno Aleotti que terminado el mismo no continuará a su cargo a partir de ahora en manos de Scoccozza quien tendrá en sus manos dicho motor a lo largo de esta temporada. ALEGRIA: Sin duda que el final del Dakar le dio a Carlos Debesa otra gran alegría tras alcanzar el podio con un tercer puesto por parte de Pablo Copetti con un cuatriciclo que se mostró muy competitivo. TRABAJO: El equipo de Carlos tuvo a Lucas Debesa y Leonel Braian quien confrmaron su buen trabajo una vez mas en otro Dakar demostrando el nivel de los jóvenes campanenses. TC REGIONAL: La catgoria confirmó que los chasis tendrán su retorno a la actividad el venidero 27 y 28 de febrero en el autódromo de La Plata en orden conjunto con otras categorias como TC Rioplatense, el GT 2000 y la monomarca Fiat. IDEA: La idea de Gastón Fernandez es tener todo encaminado para estar en esta carrera con su chasis con planta impulsora Chevrolet donde el propio piloto dejó entrever que todos los trabajos están terminado y puede haber una prueba. FECHAS: Aún no está claro cuales serán los pasos a seguir con el inicio del campeonato donde el calendario con sus fecha fue realizado en su momento y los que saben aseguran que el mismo estaria terminado. ARRANCAR: El tema es que Fedenor avanzó en esta situación y los pilotos desean arrancar el presente campeonato en el autódromo de Arrecifes, ahora habrá que definir si Arrecifes por el tema del covid podrá habilitar el autódromo. TERMINADO: Con el auto terminado y listo para ser parte de las picadas Fernando Moreno está aguardando la propuesta en San Pedro en los próximos días. DESTINO: Quienes tienen a su cargo los destinos de la categoria Procar para sus dos clases aseguraron que comienzan su campeonato el 21 de febrero en el autódromo Galvez donde la idea es con dos carreras como para tener dos fechas en el mismo domingo donde la Clase A y la Clase B corren en el circuito doce. CHARLAS: Luego de varias charlas el equipo de Omar Martinez armará un auto totalmente nuevo para la flamante incorporación de la escuadra del campeón del TC Mariano Werner marcando un equipo muy entrerriano. PROBAR: El principio en su momento el circuito "Al Limite" para el motocross en la vecina ciudad de Zárate fue habilitado para que los pilotos puedan ir a probar donde ya está en condiciones de realizar competencias. RALLY MAR Y SIERRA: La categoria aún no tiene definido como puede comenzar su presente campeonato en esta temporada porque aun nada está definido mas allá de contar con un parque interesante que está aguardando el comienzo del campeonato. ESPERAR: Los hermanos Emma están dentro de este contexto con sus autos casi terminado y en la espera también de tener una respuesta positiva para volver a correr que viene detenido desde marzo del año anterior. MOTIVADO: El buen momento de Constanza Toledo tiene motivado a la joven campanense que viene corriendo en la categoria Kart Plus donde desea pelear el campeonato de karting con la atención y colaboracion de su padre que también aporte lo suyo. ¡¡?? ELEGIDA: El próximo 14 de febrero fue la fecha elegida por la categoria R.F para en el kartódromo Argentino cerrará el campeonato 2020 para todas sus clases donde el piloto local Ignacio Lopez tiene la posibilidad de obtener otro campeonato. PROYECTO: Continuando con la categoria R.F. los actuales dirigentes están trabajando en un proyecto que se está evaluando en armar otra categoria nacional como para tener otra posibilidades los pilotos. ROTURA: Fue con todas las ilusiones en la ultima carrera del TC Bonaerense el zarateño Fernando Rivas que intentó participar en la Clase Light pero la rotura del motor en forma rápida le quitó todas las posibilidades. CAMBIO: La categoria Turismo Pista ya tiene realizado su calendario donde arrancaban en el autódromo capitalino pero ahora se hizo saber quien hubo en cambio dado que finalmente arrancarán la temporada en el autódromo de San Nicolás el venidero 21 de febrero. ALCANZAR: El Super TC 2000 viene de correr en el autódromo de Paraná en la provincia de Entre Rios donde el campanense Matias Milla alcanzó el décimo cuarto puesto en la primera final para en la segunda carrera alcanzó el puesto décimo con el Renault del equipo oficial. ENCUENTRO: El venidero fin de semana en la ciudad de Pilar se desarrollará el encuentro de los Jeep con su interesante espectáculo en el circuito Rey Park Off Road con un caudal de vehículos. PRESENCIA: Del ámbito local en este encuentro ya confirmaron su presencia Iñaqui Murillo, Sandro Ariú, Fabian Carrera, Cristian Otero, Jorge Bigi donde hay una intención de seguirse sumando mas componentes del club 3x4 el cañon que cuenta con varios componentes de tal club. CONCRETAR: Luego de un tiempo de trabajo Martin Basilisco concretó la posibilidad de terminar el Fiat 128 como lo deseaba con todo lo deseado para tener ese auto competitivo que necesita para las picadas. Ahora llegará el momento de ponerlo en pista y disfruta todo lo realizado. HABLAR: Luego de hablar con sus amigos da la sensación que el piloto local puede volver a la alta competencia donde los trabajos en su karting y ayudará de un empresario amigo aportará su colaboración. TRABAJAR: Los dirigentes del TC Bonaerense trabajan para comenzar su campeonato en el autódromo Galvez junto a otra categoria Procar que llega con sus dos clases A y B y también el TC 2000 y la idea es ponerse de acuerdo algo que no deberia provocar inconveniente alguno. REPRESENTANTE: Si esto sucede el próximo 21 de febrero el representante local Juan Pablo Galliano sera de la partida con su cupecita Chevrolet donde viene corriendo en la Clase "A" confirmando que mantendrá los colores de la misma como el año anterior. RETOMAR: Tras un tiempo prolongado el ex campeón de l categoria Alma está en la búsqueda de retomar a la actividad donde Victor Hugo Gonzalez está trabajando en el Fiat TC 1100 de Alma pensando en estar en la primera en marzo cuando arranque el presente campeonato. BUTACA: Continuando con Gonzalez días atrás estuvo probando su butaca para una Chevy con la cual esta preparada para ser parte de la clase GTB del TC Regional algo que también le interesó al representante de Campana. DESTINO: Como se lee parece que al popular Topo las ganas de correr lo tienen muy entusiasmado por lo pronto el tiempo será fiel testigo de cual será el destino final que lo encuentre desde arriba de un auto de competición. CONVERSADO: Dicen que febrero será probablemente la categoria que desea correr Silvestre Gallo lo que arrancaría el campeonato y el piloto local ya tiene todo conversado con Diego Fangio quien tiene el auto a cargo donde el Fiat Uno está casi listo. CAMPEON: Un nuevo galardón un nuevo campeonato para Gaston Iglesias en karting obtenido el pasado fin de semana en la categoria Pako en la clase Super Pako donde el talentoso piloto local repitio esta linda posibilidad que te brinda el automovilismo sin duda el "Galleguito" no se olvidóde nada a la hora de manejar. CERCA: Siguen los trabajos en la Chevy replica a la de Salvador Satriano en la vecina ciudad de Zárate de la mano de Carlos Zanini que dejó entrever que cada vez mas está muy cerca de finalizar la misma. AVANZANDO: Quien está avanzando con su Chevy en la búsqueda de lograr este auto original es Diego Salerno que le va dedicando un tiempo todas las semanas para en un momento puede volcarse a los encuentros de la marca ansioso de concretar esta posibilidad. NOCTURNO: Quedó confirmado como se anunció en su momento que la categoria Kart Plus estará este próximo sábado por la noche llevando adelante otra fecha del campeonato en el kartódromo internacional de Zárate para desarrollar una carrera nocturna. TALLER: Con un trabajo confiable en el flamante taller de la calle Jacob 761-769 se refleja como la gente entendió los servicios que se desarrollan en los autos de todos los modelos y marca dándole al mercado local una interesante posibilidad donde Herman Ferreyra destaca que el cliente se va muy conforme por la predisposicion de todo el personal que trabaja alli. COLABORACION: Continuando con Don Ferreyra desde siempre tuvo una colaboración los pilotos de la ciudad de Campana dentro de los presupuestos que permiten los tiempos actuales tratando de dar una mano. Bienvenido Hernan!! CONTINUIDAD: La continuidad de Esteban Guerrieri y Nestor Girolami con la marca japonesa seguirá en 2021 en el campeonato de W TCR al igual que Moneiro y Tasi. EXCELENTES: Los que ya probaron las cuestiones gastronómicas que desarrolló Rov Cardozo aseguran que son excelente y la señora de Damian Toledo ha provocado conseguir que sus clientes repiten sus pedidos. Estará para Master Cheff? Será tiempo de probar sus pizzas y empanadas que ya ganaron el mercado local. QUEDAR: El Tope Race viene de correr el pasado fin de semana en el autódromo de Paraná donde en la Clase Juniors el piloto local Sebastian Abella se quedó con el puesto 23 con el Mercedes. AFLOJAR: En tanto la categoria Tope Race va cerrando su campeonato el venidero 7 de febrero en el autódromo donde aflorarán sus campeones en el Galvez con televisación en directo por Canal Trece. AGUARDAN: Los amigos aguardan que Ezequiel Fossatti se sume finalmente a las picadas con el Ford que vienen trabajando en los últimos tiempos y desean verlo en pista. TIEMPO: Ahora que hay un tiempo para trabajar en el auto de carrera están avanzando los trabajos en el Fiat Uno para la Clase Dos de Alma donde parece ser que el piloto de Zárate se sumara en el arranque del próximo campeonato. SERA CIERTO?: Que a las desmedidas de su cuerpo en pleno desarrollo por las cuestiones gastronómicas el piloto del Jeep de la calle Berutti empezará un régimen alimenticio...?

