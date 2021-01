» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 24/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Handball:

Los Gladiadores se impusieron 23-19 y si mañana lunes no pierden con Qatar avanzarán por primera vez a los Cuartos de Final de un Mundial. Con mucho corazón, pero también con una granítica solidez mental, la Selección Masculina de Handball consiguió ayer la victoria más importante de su historia al superar 23-19 a Croacia por la segunda fecha del Grupo II del Main Round del Mundial "Egipto 2021". El valor del triunfo no solo está en la magnitud del equipo balcánico, que además de ser el actual subcampeón europeo, es ganador de dos Juegos Olímpicos (1996 y 2004) y un Mundial (2003); sino también en el momento en que se dio: este duelo era vital para ambos de cara a la clasificación a los Cuartos de Final de esta Copa del Mundo. Y en esa lucha se impusieron Los Gladiadores, que podrían meterse en Cuartos de FInal por primera vez en su historia en caso de empatar mañana frente a Qatar, un rival que también llega con chances a esa última fecha (los asiáticos necesitan ganarle a Argentina y esperar que Croacia pierda ante el invicto Dinamarca, que ya está clasificado como líder del Grupo II). En el duelo de ayer en El Cairo, Argentina comenzó de la mejor manera: 5-0 arriba con buenas intervenciones del arquero Leonardo Maciel y, también, aprovechando algunos errores del rival. Sin embargo, los croatas se despertaron en ataque, forzaron varias exclusiones entre los jugadores argentinos y se solidificaron en defensa con el ingreso del portero Ivan Pesic. Así lograron que la primera parte terminara 12-12. Y en el inicio del segundo tiempo, los europeos pudieron pasar al frente en el marcador (13-12). Pero el equipo nacional, dirigido por el español Manolo Cadenas, nunca se salió de su libreto. Por el contrario: tras quedar en desventaja empezó a construir un pasaje en el que defendió brillantemente. Se recuperó rápido en el marcador con una seguidilla de contragolpes y luego fue estirando la ventaja porque mantuvo "seco" a Croacia durante más de 15 minutos (Maciel creció y se hizo infranqueable). Por ello, los balcánicos llegaron urgidos al tramo final del encuentro. Y cuando quisieron presionar en ataque sacando a su arquero para sumar un jugador ofensivo más se encontraron con un equipo totalmente enfocado: Sebastián Simonet, Nicolás Bonanno y Leo Maciel convirtieron desde campo propio, mientras Federico Fernández lo hizo desde el saque de mitad de cancha. De esa manera, Los Gladiadores llegaron con margen a los instantes finales. Incluso, la emoción le ganó por anticipado Pablo Vainstein, quien comenzó a derramar lágrimas antes de la bocina de cierre. No era para menos: Argentina estaba consiguiendo el triunfo más importante de su historia y daba un paso gigante en su sueño de llegar por primera vez a los Cuartos de Final de un Mundial. RESULTADOS Por el Grupo I, ayer se definieron los dos clasificados a Cuartos de Final: España (que le ganó 38-26 a Uruguay) y Hungría (que venció 30-26 a Polonia). Así quedó eliminada Alemania, a pesar de su victoria 31-24 sobre Brasil. Por el Grupo II, además de Argentina 23-19 Croacia, también jugaron: Dinamarca 34-27 Japón y Qatar 28-23 Bahrein. Las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Dinamarca, 8 puntos; 2) Argentina, 6 puntos; 3) Croacia, 5 puntos; 4) Qatar, 4 puntos; 5) Japón, 1 punto; 6) Bahrein, 0 puntos. El Grupo III se definirá hoy: Francia (8 puntos) juega con Portugal (6), Noruega (6) vs Islandia (2) y Suiza (2) vs Argelia (0). Y también se definirá hoy el extremadamente parejo Grupo IV, que tiene a cuatro equipos disputando los dos boletos a Cuartos de Final: Rusia (5) jugará ante Suecia (6), Eslovenia (5) vs Egipto (6) y Bielorrusia (2) vs Macedonia del Norte (0).

