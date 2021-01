» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 24/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Deportivas

TOKIO 2020: WERTHEIN El dirigente argentino Gerardo Werthein, miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), aseguró que "lo único que está en discusión es cómo se harán los Juegos" Tokio 2020, con lo que descartó los rumores de una cancelación definitiva por la pandemia de coronavirus. En una entrevista exclusiva con Télam, el titular del Comité Olímpico Argentino (COA) adelantó que el COI colaborará, de ser necesario, en proveer la vacuna para los miembros de la comunidad olímpica de aquellos países con problemas de acceso a las dosis. Además, consideró que la vacuna "no va a ser un requisito indispensable" para participar de los Juegos e informó que las delegaciones nacionales serán "testeadas diariamente" en Japón con el objetivo de convertir a la Villa Olímpica en un sitio libre de Covid-19.

ATP CUP: ARGENTINA La ATP Cup se disputará del 1 al 5 de febrero en Melbourne como antesala al Abierto de Australia, primer Grand Slam del año. Y tras realizarse el sorteo se conoció que Argentina integrará el Grupo D junto a Rusia y Japón. Por el combinado nacional jugarán Diego Scwartzman y Guido Pella como singlistas, mientras Máximo González y Horacio Zeballos serán los doblistas. Rusia, por su parte, cuenta con dos Top Ten: Daniil Medvedev (4º) y Andrey Rublev (8º), mientras Japón es liderado por Kei Nishikori (41º). SE BAJÓ MURRAY Finalmente, luego de haber dado positivo de coronavirus antes de viajar y entender que los tiempos no le alcanzarían para cumplir con la "cuarentena" que exige Australia, el escocés Andy Murray (33 años) decidió bajarse del primer Grand Slam del año, el cual comenzará el 8 de febrero. El ex Nº 1 del mundo fue cinco veces finalista en el Melbourne Park: "Me siento devastado por no jugar en Australia. Es un país y un torneo que adoro", aseguró el británico. FACU: POCOS MINUTOS El argentino Facundo Campazzo disputó apenas 7 minutos de la victoria de su equipo, Denver Nuggets, que venció 130-126 a Phoenix Suns como visitante en tiempo extra. El cordobés solo jugó en el primer tiempo, cuando fue parte de un buen pasaje de su franquicia y en el que sumó una asistencia y un robo. Anoche, al cierre de esta edición, Nuggets y Suns volvían a enfrentarse en Phoenix en una nueva jornada de la NBA. LAPRO, POSITIVO El base argentino de Real Madrid y del Seleccionado Argentino, Nicolás Laprovíttola, dio positivo este sábado en coronavirus, según confirmó la institución Merengue en un breve comunicado en su sitio web. "El Real Madrid C. F. comunica que nuestro jugador Nicolás Laprovittola ha dado resultado positivo en los test de COVID-19 realizados a la plantilla del primer equipo de baloncesto", fueron las palabras del club en su sitio web.

