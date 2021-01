» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 24/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Primera Nacional:

El mediocampista Laureano Tello analizó la participación de Villa Dálmine en el Torneo de Transición. Uno de los jugadores más regulares que tuvo Villa Dálmine a lo largo del Torneo de Transición de la Primera Nacional fue Laureano Tello, quien comenzó jugando como carrilero por derecha y lo terminó haciendo como volante interno, con participación en los ocho encuentros que disputó el Violeta (solo fue suplente frente a Tigre, cuando ingresó en el segundo tiempo). "Me adapté bastante rápido a lo que pedía el DT, pero con el correr de los partidos terminé jugando como interno por derecha, donde me sentí más cómodo porque era la posición que había estado ocupando la temporada pasada", explicó al respecto en diálogo con FM Radio City Campana. "Con los minutos en cancha fui mejorando en lo físico y terminé muy bien", agregó. En cuanto al rendimiento del equipo de nuestra ciudad, el exjugador de Camioneros, Unión y Alvarado de Mar del Plata, entre otros, señaló: "Estuvimos a la altura de la competencia, pero no hemos tenido buenos resultados". De hecho, Villa Dálmine llegó a los playoffs por el ascenso con apenas una victoria en su haber y terminó siendo eliminado en primera ronda por Deportivo Morón en cancha de Platense: "Teníamos muchas esperanzas de seguir adelante en los playoffs, porque habíamos mejorado mucho en las últimas fechas de la Fase Campeonato", lamentó Tello. "Nos eliminaron con dos pelotas paradas en un partido en el que no nos habían generado situaciones de gol. Era un partido que no debíamos haber perdido", agregó, al tiempo que reconoció que el mayor problema que tuvo el equipo a lo largo del Torneo de Transición fue la defensa aérea de las pelotas paradas. El Violeta recibió cinco goles de cabeza, cuatro después de un córner y uno tras un tiro libre: "Fue una pesadilla para nosotros durante todo el torneo. Lo sufrimos demasiado, a pesar que trabajamos mucho para mejorarlo", asintió el mediocampista. Actualmente, el mediocampista se está recuperando de molestias en la cintura, una situación que no lo afectará para presentarse el lunes 1º de febrero, fecha pautada para el regreso a los entrenamientos para el plantel conducido por Felipe De la Riva. Será entonces cuando comenzará a trabajar pensando en el próximo campeonato, el cual todavía no tiene formato ni fecha de inicio.

EL EXJUGADOR DE CAMIONEROS FUE UNO DE LOS MÁS REGULARES EN EL VIOLETA DURANTE EL TORNEO DE TRANSICIÓN.

