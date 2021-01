» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 24/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol (I)

24 de Enero de 2021







REFUERZO ACADÉMICO Ezequiel Schelotto llegó a un acuerdo con Racing para sumarse al plantel que dirige Juan Antonio Pizzi. El futbolista de 31 años quedó libre de Brighton de Inglaterra y en los próximos días viajará para firmar un contrato por tres temporadas con la Academia. El jugador argentino, nacionalizado italiano, hizo inferiores en Banfield y antes de debutar en Primera se fue a Europa, donde estuvo durante 13 temporadas y vistió las camisetas de Cesena, Atalanta, Inter, Sassuolo, Parma y Chievo Verona en Italia; Sporting de Lisboa, en Portugal; y Brighton, en Inglaterra.

PRIMERA B METRO: FINAL Mañana lunes se disputará la final del Reducido de la Primera B Metropolitana por el segundo ascenso a la Primera Nacional: Tristán Suárez se medirá frente a San Telmo desde las 21.10 horas, en el estadio Libertadores de América de Independiente de Avellaneda, con transmisión de TyC Sports. FEDERAL A: PLAYOFFS Villa Mitre de Bahía Blanca venció ayer 2-0 a Sportivo Belgrano de San Francisco (Córdoba) y completó el cuadro de semifinales del Reducido por el segundo ascenso a la Primera Nacional. Los cruces serán: Villa Mitre vs Deportivo Madryn y Deportivo Maipú vs Sarmiento de Resistencia. PRIMERA C: PLAYOFFS Ayer se disputaron los Cuartos de Final del Reducido por el segundo ascenso a la Primera B Metropolitana: Deportivo Merlo le ganó 3-1 el clásico a Argentino de Merlo; Lamadrid superó 4-3 en los penales a Laferrere tras igualar 2-2 en los 90 minutos; Ituzaingo venció 6-5 en los penales a Real Pilar luego de empatar sin goles en el tiempo regular; y Dock Sud eliminó a Luján al imponerse también 6-5 en los penales tras igualar 1-1. Los cruces de semifinales serán: Dock Sud vs Ituzaingo y Deportivo Merlo vs Lamadrid. PRIMERA D: FINALISTAS Atlas y Deportivo Paraguayo disputarán la final por el segundo ascenso a la Primera C. Ayer, en semifinales, el conjunto de General Rodríguez eliminó a Liniers al vencerlo 6-5 en la definición por penales después de empatar sin goles en los 90 minutos. Por su parte, el Guaraní también festejó 6-5 en los penales sobre Sportivo Barracas luego de igualar 2-2 en tiempo regular. LOUSTAU EN EL MARACANA La final de la Copa Libertadores de América 2020 que disputarán Santos y Palmeiras el próximo sábado en el estadio Maracaná tendrá conducción arbitral argentina. Patricio Loustau será el referee del encuentro, mientras que Ezequiel Brailosvky y Diego Bonfa estarán como asistentes. El cuarto árbitro será Darío Herrera, mientras el VAR estará a cargo de Mauro Vigliano.

