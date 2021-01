» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 24/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Liga Campanense:

Los equipos empiezan a moverse, pero todavía no hay certezas







Con un protocolo común, distintos clubes retomaron sus entrenamientos. Sin embargo, la realización del Torneo Oficial presenta varios interrogantes. En febrero habrá Asamblea de renovación de autoridades. La pandemia de coronavirus dejó a la Liga Campanense de Fútbol sin competencia durante el 2020. Y el rebrote que se está viviendo en este inicio de 2021 genera muchas dudas respecto a lo que sucederá con el calendario de este año. Mientras tanto, desde la Comisión Directiva de la Liga se elaboró un protocolo para que los clubes puedan retomar los entrenamientos de la mejor manera posible, teniendo en cuenta la situación sanitaria actual. "Proteger la salud y el bienestar de los actores del fútbol es la máxima prioridad", señala en su Conclusión ese documento que presenta una serie consideraciones, recomendaciones y medidas para la reanudación de los entrenamientos y que está firmado por el Presidente de la Liga, Danny De León, y la Secretaria, Eva Ventri Sosa. Así fue como, en los últimos días, varios equipos de la Liga Campanense han retomado sus prácticas, haciendo hincapié en el aspecto físico, después del largo parate que provocó la pandemia de coronavirus. Igualmente, este retorno a los entrenamientos no va de la mano, por ahora, con un posible regreso de la competencia oficial, para la cual se debería definir cuestiones que van desde la habilitación sanitaria correspondiente hasta las dificultades que presentaría la realización de los partidos a puertas cerradas. "Estamos evaluando alternativas, pero lo único que tenemos claro es que no vamos a arriesgar la salud de ningún jugador ni de ningún integrante de la Liga Campanense", señalaron desde la Comisión Directiva de la entidad en diálogo con este medio. Además, el próximo viernes 12 de febrero se realizará la Asamblea Anual Ordinaria de la Liga Campanense (se llevará adelante en la Sociedad de Fomento del barrio Albizola). En dicho encuentro se ratificaría la continuidad de la actual Comisión Directiva que encabeza De León (asumió en febrero de 2020). Recién luego se comenzaría con el proceso de fichaje que quedó trunco el año pasado a raíz de la pandemia. "Habíamos empezado a hacer un fichaje histórico de jugadores a través del sistema COMET. Habíamos contratado una empresa y estábamos preparando algo nuevo, con la idea de devolverle a los clubes cosas importantes", detalló De León el año pasado sobre este proceso. Finalmente, si la situación sanitaria lo permite y están dadas las diferentes condiciones necesarias para volver a la competencia, la idea es comenzar el Torneo Oficial en la primera semana de abril. Pero lo dicho: todavía queda mucho camino por recorrer para llegar a ese momento.



ALGUNOS EQUIPOS, COMO ATLÉTICO LAS CAMPANAS, YA RETOMARON LOS ENTRENAMIENTOS PRESENCIALES.



Liga Campanense:

Los equipos empiezan a moverse, pero todavía no hay certezas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar