Breves: Fútbol (II)

GOLEÓ EL REAL Después de su bochornosa eliminación de la Copa del Rey, Real Madrid se recuperó con una goleada: venció 4-1 a Alavés como visitante por la 20ª fecha de La Liga de España y quedó a cuatro unidades del Atlético Madrid. Además, ayer también jugaron: Sevilla 3-0 Cadiz, Huesca 0-0 Villarreal y Real Sociedad 2-2 Betis. Hoy se medirán: Elche vs Barcelona (12.15, ESPN; sin la presencia de Lionel Messi), Osasuna vs Granada, Celta de Vigo vs Eibar y el líder Atlético Madrid vs Valencia (17.00, DirecTV). Mañana lo harán Athletic Bilbao vs Getage.

CAYÓ MILAN El líder de la Serie A de Italia, Milan (43 puntos) perdió 3-0 como local frente a Atalanta (4º con 36). La apertura del marcador fue obra del defensor argentino Cristian Romero. Sin embargo, el Rossonero se mantiene como único líder, porque Inter (41) igualó sin goles en su visita a Udinese. Ayer, además, Roma (3º con 37) superó 4-3 a Spezia, mientras Fiorentina derrotó 2-1 a Crotone. La 19ª fecha se completa hoy con Juventus vs Bologna (8.30, ESPN), Genoa vs Cagliari, Hellas Verona vs Napoli, Lazio vs Sassuolo y Parma vs Sampdoria. INGLATERRA: FA CUP Ayer se definieron ocho duelos de los 16vos de Final: Southampton 1-0 Arsenal, Swansea City 5-1 Nottingham Forest, Barnsley 1-0 Norwich, Bristol City 3-0 Millwall, Brighton 2-1 Blackpool, Sheffield United 2-1 Plymouth, West Ham 4-0 Doncaster Rovers y Cheltenham 1-3 Manchester City (el conjunto de Pep Guardiola perdía y recién logró revertirlo en los diez minutos finales). El certamen continúa hoy con cinco encuentros: Manchester United vs Liverpool (14.00, ESPN), Chelsea vs Luton Twon, Brentford vs Leicester City, Fulham vs Burnley y Everton vs Sheffield W. PREMIER LEAGUE En un partido pendiente de la fecha 11, Aston Villa superó 2-0 a Newcastle y ahora comparte el 6º puesto junto a Everton (ambos tienen 32 unidades). El líder es Manchester United. NO SE ACERCARON Por la 18ª fecha de la Bundesliga, Lepizig cayó 3-2 en su visita a Mainz, mientras Bayern Leverkusen perdió 1-0 como local ante Wolfsburgo. De esta manera, si Bayern Munich vence hoy al Schalke 04, le sacará siete puntos de ventaja al escolta Leipzig y diez al tercero, Bayern Leverkusen (que ayer tuvo a Lucas Alario como titular). LIGUE 1 DE FRANCIA Por la 21ª fecha, Lille (42 puntos) visita hoy al Rennes con la posibilidad de volver a igualar al Paris Saint Germain (45) en lo más alto de las posiciones. Ayer, Monaco superó 3-1 al Marsella, mientras Niza le ganó 1-0 como visitante al Lense. BRASILEIRAO San Pablo no pudo recuperar la cima de las posiciones al igualar ayer 1-1 con Coritiba como local en el inicio de la 32ª fecha. En el otro partido de la jornada, Vasco da Gama venció 3-2 como local a Atletico Mineiro con un doblete del argentino Germán Cano. Ahora, Inter de Porto Alegre suma 59 puntos; San Pablo tiene 58; Flamengo, 55; y Atletico Mineiro, 54. Hoy, Flamengo visita a Paranaense, mientras Inter será local en el clásico frente a Gremio.

