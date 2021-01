» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 26/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Dos aprehendidos por el asesinato de un joven en el barrio Las Acacias







Son dos menores, de 16 y 17 años, acusados de dar muerte a Iván Mugas este domingo. La víctima falleció por heridas de arma blanca en su tórax. Sus familiares y allegados cortaban ayer a última hora la Av. Rivadavia y convocaron a una marcha para hoy. Este domingo por la tarde ingresó al Hospital San José el cuerpo sin vida de Iván Mugas (20) quien falleció desangrado en Las Acacias luego de haber recibido heridas de arma blanca en su tórax luego de mantener un altercado con dos menores en las inmediaciones de French y Echeverría. Según fuentes policiales, mientras Mugas era inmovilizado por la espalda por uno de los acusados, el otro le asestó al menos dos puñaladas en su tórax del lado izquierdo. Luego de la agresión, Mugas tomó su bicicleta y cayó desvanecido a unos 40 metros del lugar. Cuando el SAME llegó, el joven ya se encontraba sin vida y su cuerpo fue trasladado hasta el Hospital San José para realizar las primeras actuaciones pertinentes. Del episodio fue testigo presencial una joven, también menor de edad, quien por el momento no estaría acusada por la Fiscalía de Menores, pero si habría prestado declaración. Uno de los menores, el de 16 años, quien sería coautor del homicidio fue aprehendido en las primeras horas de la madrugada de ayer por efectivos del GTO y la DDI. Según versiones sin confirmar, habría sido entregado a las autoridades por sus padres. El segundo menor, de 17 años, quien es señalado como el autor de las puñaladas, fue aprehendido en horas del mediodía de ayer, cuando el Gabinete Táctico Operativo de la Comisaría Primera determinó que se encontraba en la casa de su progenitor y obtuvo la autorización para realizar el allanamiento de emergencia. Alertado por la presencia de familiares de la víctima que empezaron a arrojar elementos contundentes contra el domicilio, el acusado escapó por los techos. Cuando comenzaba un virtual linchamiento, fue reducido por un efectivo de la Policía Motorizada quien participaba en el operativo. El policía finalizó con su rótula izquierda fracturada de un piedrazo, mientras que el acusado con heridas leves. Un posible elemento asociado a la causa es el incendio de la vivienda deshabitada de Viale 170 en el barrio Don Francisco que tuvo lugar el sábado por la noche, hecho que se especulaba había sido intencional. Días después, circuló en las redes sociales una foto de asesinado, Iván Mugas, posando frente a ese domicilio. INDIGNACIÓN POPULAR Sobre el cierre de esta edición, el principal acusado presentaba fiebre por lo cual fue aislado en arresto domiciliario. Mañana le tomarán declaración, luego de que le realicen el hisopado para descartar COVID 19. Otro tanto sucedería con el coautor del hecho, quien no presentaba síntomas, pero por prevención fue retirado de la sede policial donde se encontraba alojado. A raíz de esto unos 50 vecinos realizaban anoche tres diferentes cortes con quema de neumáticos sobre la Avenida Rivadavia en protesta por la detención domiciliaria de los menores sindicados como los autores del homicidio de Iván Mugas. Así, bloqueaban los 3 accesos a Las Acacias, sobre Hernández, Ascasubi y Del Mármol. Hoy, a partir de las 14 sostenían que marcharán hasta la Comisaría Primera de la calle Rawson.

FAMILIARES DIRECTO DE MUGA, ACOMPAÑADOS DE VECINOS Y AMIGOS CORTABAN AYER LA AV. RIVADAVIA RECLAMANDO "JUSTICIA POR IVAN".



La víctima en una foto antigua, que trascendió ayer, frente a la casa del barrio Don Francisco que se incendió el sábado por la noche. Se investiga si existe alguna relación entre ambos hechos.



El acusado de ser coautor del homicidio fue aprehendido el lunes a primera hora de la madrugada.



El acusado de ser autor del homicidio fue aprehendido el lunes en horas del mediodía.

#Ahora VIDEO ️ Reclaman justicia por Iván Alex Mugas, tres cortes en la entrada de Las Acacias, sobre Av. Rivadavia, esquinas de Mármol, José Hernández y Ascasubi, más de 50 personas reclaman que los acusados están en libertad. Mañana realizarán una marcha del Arco a Comisaría pic.twitter.com/oJlnAsRL6P — Daniel Trila (@dantrila) January 26, 2021 #Dato muere un joven de 20 años tras una riña callejera en barrio Las Acacias. Ocurrió en French y Echeverría. En una pelea con dos masculinos y una femenina, fue agredido con arma blanca y a 40 mts cayó, paramédicos de SAME constatan el óbito. Presente móviles de Comando y GAD. pic.twitter.com/hx5grI9x4a — Daniel Trila (@dantrila) January 24, 2021

