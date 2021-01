» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 26/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Pañuelos Amarillos Presente!!!







"Este 1º de febrero queremos estar presentes en los Tribunales de todo el país. Convocamos a las mamás con causas judiciales y a quienes deseen en cada rincón de la Argentina. Comenzamos un nuevo año, con más expectativas y convicciones que nunca, por esto debemos ponernos en marcha. Nosotros como Pañuelos Amarillos, que somos la voz y más de una vez, el grito de todos nuestros niños abusados, pedimos, rogamos que las causas no se duerman un año más por la pandemia. Exigimos ser escuchados por los fiscales de todo el país!!! Los números de casos de abusos son incontables y en esta pandemia se han magnificado. Es por eso que este 1 de febrero pedimos: 1. Justicia 2. Que traten bien a las víctimas 3. Que los fiscales atiendan a las víctimas 4. Que se aceleren los procesos Reiteramos una vez más la frase que no se debe olvidar nunca: "HASTA EL ÚLTIMO ALIENTO DE MI VIDA TENGO MIS DERECHOS…" pues aplica para cada niño abusado en todas las formas en que lo son. Los niños, las niñas, los adolescentes no deben tocarse, no deben maltratarse, ellos están para asegurar que el mundo sea mejor, pero necesitan de forma inmediata, saber que pueden contar con Nosotros, sus padres, madres, hermanos, tíos, abuelos, amigos...y eso lo vamos a lograr si la Justicia los valora escuchándolos y Creyendo en ellos. Más firmes que nunca, los Pañuelos Amarillos estamos dispuestas a mantener la lucha por la verdad y sobre todo para que se haga justicia en todos y cada uno de los casos apuntando que el frío número de las estadísticas, comience a bajar. Sumémonos...todos tenemos un pequeño que depende de nosotros o conocemos un pequeño a quien ayudar… El cambio empieza por cada uno. Sumate. #1deFebrero #TodosATribunales REDES SOCIALES Facebook: /panuelosamarillossolidaridad Instagram: panuelos_amarillos Telegram: /Panuelosamarillos





