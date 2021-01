» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 26/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Gremios de Campana y Zárate manifiestan disconformidad con la conducción de la CGT Regional







Manifestaron que Abel Furlán "no solo lleva adelante un destrato generalizado y una muy silenciosa conducción política" sino que también "ignora pedidos y solicitudes de los distintos sindicatos". Más de quince gremios de Campana y Zárate manifestaron su disconformidad con la conducción de la CGT Regional y solicitaron a la CGT nacional "la inmediata toma de una resolución" para que "los intereses" de los trabajadores "no se vean afectados". El grupo de gremios hizo saber su postura a través de una solicitada publicada en los medios durante el fin de semana. El documento lleva la firma del SOMRA (maestranza), Secasfpi (Anses), Unión Ferroviaria, UTHGRA (turismo), Unión Obrera Ladrillera, Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana, La Fraternidad, SUPA Bajo Paraná, Obreros Navales, Uocra Zárate, Ate Zárate, Asimra, Somu (embarcados), SUTCAPRA (control y permanencia), Camioneros y UDOCBA (docentes). La solicitada comienza expresando el "más sincero acompañamiento" al Sindicato Químico, que presentó la renuncia a la CGT hace una semana por diferencias con su secretario general, Abel Furlán, situación que -precisaron los sindicatos firmantes- los motivó a "visibilizar los acontecimientos que se vienen suscitando" en el marco de la central. "Ya hace varios años que quién se encuentra en la conducción de nuestra CGT Regional, Abel Furlan, no sólo lleva adelante un destrato generalizado y una muy silenciosa conducción política, sino que también junto a estas acciones, se ignoran pedidos y solicitudes de los diversos Sindicatos que conforman esta regional", manifestaron. Los gremios enumeraron entonces un "interminable" listado de "incon-sistencias políticas". "No respeta el Estatuto, no apela a la unidad y solidaridad entre las organizaciones, no brega por el apoyo a aquellas y aquellos compañeros del movimiento obrero que fueron avasallados durante los cuatro años de macrismo y tampoco se lo vio actuar en concordancia a su puesto en este año tan duro que atravesamos, a su vez, fue denunciado por un compañero de actuar a favor de intereses personales y para nada de los trabajadores, arbitrando en un conflicto que le era ajeno a él, hecho terriblemente lamentablemente, incurriendo siempre en burdas mentiras y mediocres estrategias para persuadir a quienes le reclaman explicaciones por su accionar", expresaron los sindicatos. Para las entidades adherentes a la solicitada, "esta situación no es solo insostenible, sino intolerable ante la crisis que venimos atravesando las y los compañeros trabajadores, que a su vez perjudica por completo las acciones futuras que serán indispensables para volver a poner a nuestra Nación de pié". Hemos agotado todas las instancias, hemos aclamado su presencia, hemos pedido reuniones, y el silencio sigue siendo el actor principal por parte del Secretario General de la CGT Regional Zárate-Campana Abel Furlan. Por tal motivo solicitamos a nuestra entidad madre la CGT - RA, la inmediata toma de una resolución, para que los intereses de nuestras y nuestros representados no se vean afectados por la incapacidad en la conducción de CGT Regional Zárate - Campana", manifestaron los Sindicatos. Apenas unos días atras, el secretario general de la CGT Regional, Abel Furlán, había considerado que el alejamiento del Sindicato Químico "no puede ser definido como fractura, porque es un sólo gremio y su decisión se debe exclusivamente a una búsqueda de posicionamiento". Así se expresó el metalúrgico en declaraciones reproducidas por el sitio especializado Info Gremiales. En esa misma nota y antes de esta solicitada apoyada por 16 gremios, restaba importancia al conflicto y lo atribuía al posicionamiento del sindicato que encabeza Néstor Carrizo a "una disputa política".



ESCALA LA CRISIS EN LA CGT ZÁRATE-CAMPANA Y AHORA SON 16 LOS GREMIOS QUE CUESTIONAN LA CONDUCCIÓN DE ABEL FURLÁN.



Gremios de Campana y Zárate manifiestan disconformidad con la conducción de la CGT Regional

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar