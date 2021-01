» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 26/ene/2021 de La Auténtica Defensa. No olvidamos…

Por Círculo de Periodistas Campana







A 24 años del secuestro y asesinato de JOSE LUIS CABEZAS, el Círculo de Periodistas Campana (CIPECA), no olvida sus históricas jornadas de militancia contra la impunidad y por la justicia de un crimen que marcó a fuego la profesión en todos los rincones de la patria y que en Campana nos referencia año tras año, en el Monolito que promovimos en su memoria. El castigo a medias de los autores materiales, intelectuales y cómplices del crimen de José Luís, la morigeración de penas y la liberación de los que aún viven, nos interpela a todos sobre el funcionamiento de algunas de las instituciones de la república y del rol del propio periodismo ante los poderes fácticos y mediáticos que lo condicionan y/o colonizan. En 24 años, recordando su muerte, la consigna en no claudicar, y como José Luís, seguir incomodando al poder y mostrando la realidad. Círculo de Periodistas Campana Comisión Directiva





No olvidamos…

Por Círculo de Periodistas Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar