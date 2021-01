» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 26/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Ahora WhatsApp da más tiempo para aceptar los nuevos términos







Debido a toda la polémica que se ha generado, la plataforma anunció una nueva fecha para la entrada en vigor de su actualización. Desde hace algunos días WhatsApp está enviando un mensaje a sus usuarios sobre los cambios en sus políticas de servicio entre los que se menciona una mayor integración con Facebook y el compartir algunos datos con sus clientes empresariales. La actualización está generando tanta polémica que miles de personas están optando por abandonar la app. Es por ello que la plataforma ha tomado la decisión de retrasar la entrada en vigor de sus nuevos términos. "Hemos escuchado de mucha gente cuánta confusión hay en torno a nuestra actualización reciente. Ha habido mucha desinformación que ha causado preocupación y queremos ayudar a todos a comprender nuestros principios y los hechos", declaró WhatsApp a través de un comunicado. Es así que la compañía ha dado a conocer que cambiará la fecha para que las personas revisen y acepten las nuevas condiciones. Inicialmente la actualización sería efectiva a partir del próximo 8 de febrero, ahora WhatsApp designó el 15 de mayo con la intención de tener más tiempo para aclarar la información sobre cómo funciona la privacidad y la seguridad en la plataforma. Dado que la actualización es obligatoria, si se quiere seguir usando la app, WhatsApp aclaró que a nadie se le suspenderá o eliminará su cuenta el 8 de febrero. La principal aclaración que está haciendo la app de mensajería es que las conversaciones que los usuarios mantienen con sus amigos y familiares seguirán siendo privadas y protegidas a través de un sistemas de encriptación de extremo a extremo, de manera que ni WhatsApp ni Facebook pueden ver los mensajes. También señalaron que no mantienen registro de a quién llaman o envían mensajes los usuarios. Tampoco pueden ver su ubicación compartida y no comparten sus contactos con Facebook. "Con estas actualizaciones, nada de eso cambiará. En cambio, la actualización incluye nuevas opciones que las personas tendrán para enviar mensajes a una empresa en WhatsApp y brinda mayor transparencia sobre cómo recopilamos y usamos los datos. Si bien no todos compran con un negocio en WhatsApp hoy, creemos que más personas optarán por hacerlo en el futuro y es importante que las personas conozcan estos servicios", apuntó la compañía. Y es que, si bien WhatsApp está solicitando compartir una serie de datos con Facebook, y terceros autorizados, como el número de teléfono, operador móvil, información relacionada con el servicio, información de interacción, información del dispositivo móvil y la dirección IP, esto solo aplica cuando se trata de un chat con alguna empresa. WhatsApp está explicando que la razón por la cual está solicitando la autorización para poder compartir esos datos es que le permitirán comprender cómo es que los usuarios utilizan sus servicios con el fin de mejorarlos, hacer sugerencias basadas en su perfil, personalizar funciones y contenido, además de mostrar ofertas y anuncios relevantes en todos los productos de la empresa Facebook. "La mensajería con empresas es diferente a la mensajería con su familia o amigos. Algunas grandes empresas necesitan utilizar servicios de alojamiento para administrar su comunicación. Es por eso que brindamos a las empresas la opción de utilizar servicios de alojamiento seguro de Facebook para administrar los chats de WhatsApp con sus clientes, responder preguntas y enviar información útil como recibos de compra", explicó la plataforma. FUROR POR TELEGRAM Unos 25 millones de usuarios se han inscrito en la plataforma de mensajería Telegram en los últimos días, afirmó su fundador, el ruso Pável Dúrov, como reacción al anuncio de su competidor WhatsApp de que compartirá más datos con su casa matriz, Facebook. "Durante la primera semana de enero, Telegram superó los 500 millones de usuarios mensuales activos. Tras esto, continuó creciendo: 25 millones de nuevos usuarios llegaron a Telegram en las últimas 72 horas", aseguró Dúrov en su canal en la red. "Se trata de un aumento significativo con respecto al año pasado", prosiguió, añadiendo que Telegram ya había tenido oleadas repentinas de inscripciones durante sus "siete años de experiencia en protección de la vida privada de sus usuarios", pero, "esta vez es diferente".



