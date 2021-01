» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 26/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 26 de Enero







DÍA MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 1975, en este día se conmemora la celebración del "Seminario Internacional de Educación Ambiental"en Belgrado (Serbia) y la publicación de la Carta de Belgrado; la misma estableció los principios de la educación ambiental: "formar una población mundial consciente y preocupada con el medio ambiente y con los problemas asociados, y que tenga conocimiento, aptitud, actitud, motivación y compromiso para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones para los problemas existentes y para prevenir otros nuevos". Previamente, en el año 1972, se publicó la Declaración de Estocolmo en la cual se remarcó la importancia de la educación como herramienta para formar a la población en cuestiones ambientales, crear una opinión pública informada y fomentar la protección del medio ambiente.



FALLECE KOBE BRYANT KobeBean Bryant nació el 23 de agosto del año 1978 en Pensilvania, Estados Unidos. Hijo del ex jugador de laNBA Joe Bryant, Kobe empezó a jugar al básquet a los 13 años en los Aces, equipo del Instituto LowerMerion de Ardmore. Cinco años después, se presentó en el draft de la NBA y fue seleccionado por Charlotte Hornets, no obstante, fue traspasado a Los AngelesLakers. En el mismo trascendió como uno de los máximos ídolos al conseguir cinco títulos en la NBA(en las temporadas 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2008-2009 y 2009-2010): "el básquetbol es más grande que anotar puntos y ganar campeonatos. Es más de si uno ha sido capaz de inspirar a la gente por un instante a que quieran ser una mejor versión de sí mismos". Apodado "Black Mamba", el jugador se colgó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Beijing 2008 y Londres 2012. Por otra parte, fue elegido MVP (jugador más valioso) de las finales de la NBA en los años 2009 y 2010 y esel cuarto máximo anotador de la NBA detrás de Lebron James, Karl Malone y Kareem Abdul-Jabbar: "cualquiera que desee ser uno de los grandes, debe entender los sacrificios que vienen con eso y tratar de lidiar con eso. O prefieres quedarte como un jugador mediocre". Falleció en el año 2020, en un accidente en helicóptero en el que también murió su hija Gianna María Bryant, en California, Estados Unidos.



SE LANZA "JOANNE" Un día como hoy en el año 2018, Lady Gaga lanzaba el sencillo "Joanne." Perteneciente al álbum "Joanne" (2016) y compuesta por la cantante estadounidense junto a Mark Ronson, la canción rinde homenaje a Joanne Germanotta, tía de la artista que falleció a los 19 años por complicaciones de Lupus, y apela a todos aquellos que perdieron a un ser querido: "he usado el hecho de que no pudo vivir el resto de su vida como una fuerza y poder dentro de mí para salir y vivir el resto por ella".



