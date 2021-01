» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 26/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Primera Nacional:

Villa Dálmine; los juveniles del plantel profesional retomaron los entrenamientos







Ayer trabajaron en el predio Héctor Fillopski. Los demás jugadores arrancan el próximo lunes. El Torneo de Transición de la Primera Nacional ya es historia para Villa Dálmine, que ya está planificando lo que se viene, aunque todavía reine la incertidumbre en la divisional respecto a fechas y formatos del próximo campeonato que iniciaría en marzo. En ese marco, ayer retomaron los entrenamientos el grupo de juveniles que trabajó en este último tiempo junto al plantel profesional. Fue en el predio Héctor Fillopski, donde también arrancaron las prácticas de Cuarta, Quinta y Sexta División camino a una temporada del fútbol infanto-juvenil que todavía tampoco tiene definiciones, dada la situación sanitaria actual. Los juveniles del plantel profesional trabajaron de manera diferenciada, como parte de un futuro "Selectivo" que estará bajo las órdenes de Martín Piñeyro, Coordinador de las Divisiones Juveniles del club. Igualmente, ayer también estuvo presente Felipe De la Riva e integrantes del cuerpo técnico y el staff de la Primera División. En el grupo de jóvenes que retornó este lunes los entrenamientos se destaca el nombre de Valentín Umeres: a sus 17 años, el pibe de Los Cardales logró ganarse un lugar importante en la consideración de De la Riva y participó de los ocho encuentros que disputó el Violeta en el Torneo de Transición (en los primeros tres ingresó desde el banco y en los siguientes cinco fue titular, marcando su primer gol frente a Gimnasia en Mendoza). Además, también estuvieron Diego Pérez Díaz, Eduardo Vallejos (quien debutó frente a San Martín en Tucumán), Agustín Encina, Alexis Nievas, Juan Ignacio Varela, Gino Olguín (estuvo entre los suplentes frente a Sarmiento de Junín), Lucas Cajes (fue al banco frente a San Martín y Gimnasia), Tomás Chechic y Santiago Valenzuela. Mientras que, por cuestiones físicas, se ausentó el arquero Francisco Salerno. En cambio, quienes ya no son parte de la institución son los defensores Francisco Lavielle (estuvo en el banco en Junín) y Leonel Montani, quienes estuvieron entrenando con el plantel, pero recientemente quedaron libres al no firmar contrato profesional (son categoría 1999). El resto de los jugadores que integran el primer equipo retomarán los entrenamientos el próximo lunes. Sin embargo, no todos continuarían en el club, dado que habría quienes ejecuten cláusulas de salida y habría otros que no serían tenidos en cuenta por De la Riva y buscarían nuevos destinos. Es que la intención del entrenador es incorporar seis o siete jugadores que le den un salto de jerarquía al equipo. Y todo indica que, para poder sumar ese número de refuerzos, el club debería negociar al mismo tiempo la salida de algunos profesionales del plantel que disputó el reciente Torneo de Transición.

ENCINA, NIEVAS Y VALLEJOS, QUIEN YA DEBUTÓ EN PRIMERA: INGRESÓ EN EL ÚLTIMO TRIUNFO FRENTE A SAN MARTÍN EN TUCUMÁN.



