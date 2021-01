» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 26/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

26 de Enero de 2021







ASCENDIÓ TRISTÁN SUÁREZ Anoche, Tristán Suárez venció 1-0 a San Telmo en la final del Reducido de la Primera B Metropolitana y logró el ascenso a la Primera Nacional, redimiéndose de la final que había perdido en diciembre de 2014 con Villa Dálmine en Ezeiza. En esta oportunidad, en el estadio Libertadores de América de Independiente de Avellaneda, el Lechero se sobrepuso a la gran cantidad de bajas que sufrió por positivos de Covid-19 y festejó gracias al tanto convertido por Joaquín Molina en la primera parte. Será la primera vez que Tristán Suárez juegue en la segunda categoría del fútbol argentino, mientras San Telmo tendrá una segunda posibilidad de ascenso cuando dispute el repechaje contra el perdedor de la final del Reducido del Torneo Federal A (mañana serán las semifinales: Villa Mitre vs Deportivo Madryn y Deportivo Maipú vs Sarmiento de Resistencia).



LICHA, A LA MLS El delantero Lisandro López fue confirmado como nueva incorporación del Atlanta United, equipo de la Major League Soccer de Estados Unidos que será dirigido por Gabriel Heize. Días atrás, Licha, de 37 años, había confirmado que no continuaría en Racing Club. REFUERZOS CONFIRMADOS Central Córdoba de Santiago del Estero confirmó a sus dos primeras incorporaciones del segundo ciclo de Gustavo "Sapito" Coleoni como DT de la institución: el arquero Andrés Mehring y el delantero Gonzalo Bettini. "PAPU", A SEVILLA El mediocampista argentino Alejandro Gómez se convertirá en los próximos días en nuevo jugador de Sevilla, donde será compañero de sus compatriotas Marcos Acuña, Lucas Ocampo y Franco Vázquez. Luego de una brillante última temporada en Atalanta, "Papu" no juega desde el pasado 16 de diciembre, tras ser marginado por el entrenador Gian Piero Gasperini. Su paso por el conjunto de Bergamo ha sido excelente: marcó 59 goles y brindó 71 asistencias en 252 partidos. LIGA DE ESPAÑA La 20ª fecha se cerró ayer con la goleada de Athletic Bilbao por 5-1 sobre Getafe. El domingo, Atlético Madrid le ganó 3-1 como visitante a Valencia y recuperó su ventaja de siete puntos sobre Real Madrid, al tiempo que sostuvo su renta de diez unidades sobre Barcelona, que había derrotado 2-0 al Elche. SE ACERCÓ JUVENTUS Con su victoria 2-0 sobre Bologna en el cierre de la 19ª fecha de la Serie A de Italia, Juventus llegó a 36 puntos y quedó a siete del líder Milan (43). La jornada se completó con Genoa 1-0 Cagliari, Hellas Verona 3-1 Napoli, Lazio 2-1 Sassuoli y Parma 0-2 Sampdoria. CLÁSICO DE COPA Por los Cuartos de Final de la Coppa de Italia hoy se disputará una nueva edición del clásico de Milan cuando se enfrenten Inter y el propio Milan (16.45; DirecTV). Mañana jugarán Juventus vs SPAL 2013 y Atalanta vs Lazio. Y el jueves lo harán Napoli vs Spezia.

Breves: Fútbol

26 de Enero de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar