Fausto Gómez festejó en la 1ª Vuelta de Merlo







En la provincia de San Luis, el ciclista campanense se impuso en la categoría Sub 23. Fue su cuarta prueba del año en tierras cuyanas. En marzo de 2020, el campanense Fausto Gómez tuvo una excelente performance en el Campeonato Argentino Junior de Ciclismo de Ruta que se realizó en Formosa: fue 2º en la Prueba en Línea y 6º en la contrarreloj. Pocos días después se establecieron las medidas de aislamiento por la pandemia de coronavirus y la actividad se detuvo por completo. Hoy, diez meses después, el joven de nuestra ciudad está retomando su normalidad competitiva. Y para ello se instaló en Complejo Deportivo Ave Fénix de San Luis, donde hace base desde principios de año en el marco de su participación en la temporada de competencias de ruta de las provincias de San Juan y San Luis. Ya no lo hace como Junior, sino ahora como Sub 23, aunque apenas tiene 18 años. Y el último domingo consiguió su primera victoria del año al imponerse en el Gran Premio 1ª Vuelta Ciclística de la Villa de Merlo, en la turística localidad de la provincia de San Luis. Allí, luego de tres giros al circuito pautado y el ascenso a la meta (completando así 95 kilómetros), el joven de nuestra ciudad se quedó con el primer puesto en la categoría Sub 23. El podio lo completaron Santiago Ledesma, Fabricio Radichi, Gonzalo Benente y Sebriano Fidel Díaz. Mientras en la categoría Elite, el ganador fue Sergio Fredes, quien resultó escoltado por el zarateño Tomás Contte. Antes de esta prueba, Gómez también participó el domingo 3 de enero de la 64ª edición de la "Doble Difunta Correa" en la provincia de San Juan; el domingo 10 corrió la 12ª Vuelta a La Florida en San Luis (fue 21º en la General); y el domingo 17 compitió en la Doble Toma-San Martín, prueba sanluiseña en la que finalizó en el 4º puesto de la categoría Sub 23.

FAUSTO GÓMEZ EN LO MÁS ALTO DEL PODIO, EL ÚLTIMO DOMINGO EN LA VILLA DE MERLO.



