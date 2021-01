» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 26/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Handball:

El sueño de los Gladiadores tropezó con Qatar







Argentina dilapidó importantes ventajas y cayó 26-25 ante el conjunto asiático. Así se quedó sin la posibilidad de acceder a los Cuartos de Final del Mundial de Egipto. Un buen fixture y el histórico triunfo 23-19 sobre Croacia le habían abierto la puerta al Seleccionado Masculino de Handball de alcanzar por primera vez los Cuartos de Final de un Mundial. Sin embargo, Los Gladiadores tropezaron en el último escalón y el sueño se les escurrió entre los dedos por apenas un gol de diferencia. Ayer cayeron 26-25 frente a Qatar y quedaron eliminados por el desempate olímpico luego de terminar ambos igualados con 6 unidades en el segundo puesto del Grupo II del Main Round de "Egipto 2021". La desazón fue enorme para los argentinos. Por la cercanía del objetivo y porque en dos pasajes del juego ante el conjunto asiático tuvieron claramente el control del partido: en el primer tiempo llegaron a tomar seis goles de diferencia (12-6) con un ataque fluido y una firme defensa; mientras en el complemento, después que Qatar lograra nivelar las acciones en el inicio de esa parte, volvió a construir una renta considerable de cuatro tantos (19-15). Pero los dirigidos por el español Manolo Cadenas no pudieron sostener el ritmo ofensivo, se trabaron y se quedaron sin gol. Y atrás sufrieron con las dos grandes figuras qataríes: los cubanos Frankis Marzo y Rafael Capote, quienes se adueñaron del peso del encuentro en el tramo final, al tiempo que los albicelestes caían en imprecisiones que costaron muy caro. Tras la derrota, a Argentina le quedaba una mínima chance, porque si Croacia empataba con Dinamarca habría provocado un triple empate en el que Argentina habría salido beneficiada. Sin embargo, los daneses fueron contundentes en el segundo tiempo y aplastaron 38-26 a los croatas, que terminaron en el cuarto puesto del Grupo II. "Tuvimos momentos en los que fuimos dominadores, pero no fuimos capaces de administrar esa ventaja en el segundo tiempo. Qatar estuvo más justo en la parte final. No llegamos a jugar a nuestro mejor nivel, esto es una carrera de resistencia y nos faltó la energía que tuvimos contra Croacia", señaló Cadenas tras la derrota. Los Cuartos de Final del Mundial "Egipto 2021" se disputarán mañana con los siguientes cruces: España vs Noruega, Dinamarca vs Egipto, Francia vs Hungría y Suecia vs Qatar. Por su parte, Argentina terminara esta Copa del Mundo en el 11º puesto, logrando así su mejor ubicación histórica, tras haber sido 12ª en los Mundiales de 2011 y 2015

LA DESAZÓN DE LOS HERMANOS FEDERICO E IGNACIO PIZARRO EN EL FINAL DEL PARTIDO.



Handball:

El sueño de los Gladiadores tropezó con Qatar

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar