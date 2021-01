Por tener síntomas de COVID 19, el lunes se determinó la detención domiciliaria del presunto homicida que ayer se dio a la fuga. Ante la posibilidad de un linchamiento, su familia fue retirada de la vivienda por la policía. La propiedad fue saqueada por los vecinos. Por ahora, el Fiscal no cuenta con suficientes elementos para solicitar a Garantías la aprehensión de los otros dos involucrados en el caso: otro menor y una joven de 20 años. Conforme pasan las horas, el homicidio de Iván Mugas (20) cobra inusitados ribetes merced al apego a la Ley por parte de la Fiscalía y el Juzgado de Garantías por un lado, y al accionar de familiares y allegados de Mugas, todos vecinos de Las Acacias, por el otro. En esta crónica intentaremos dar un panorama a nuestros lectores de las últimas 72 horas, incluyendo la fuga del principal involucrado, un menor de 17 años, quien no respetó su detención domiciliaria. El domingo por la tarde, pasadas las 17:30, ingresó al Hospital San José el cuerpo sin vida de Mugas, quien falleció desangrado en Las Acacias luego de haber recibido heridas de arma blanca en su tórax, en las inmediaciones de French y Echeverría. Según la información disponible, había mantenido un altercado con dos menores varones, y una mujer de 20 años con quien había tenido un romance tiempo atrás. Los cuatro protagonistas se conocían, son vecinos del barrio. Las versiones indican que mientras Mugas era inmovilizado por la espalda por uno de los involucrados, el otro le asestó al menos dos puñaladas en su tórax del lado izquierdo. Luego de la agresión, Mugas tomó su bicicleta y cayó desvanecido a unos 40 metros del lugar. CORTE Y MARCHA Tal como dábamos cuenta en nuestra edición de ayer, este lunes por la noche, vecinos del barrio Las Acacias cortaron los tres accesos al barrio desde la Av. Rivadavia con neumáticos encendidos, en modo de protesta porque la Justicia "había liberado" al supuesto coautor y a la mujer involucrada, al tiempo que al sindicado como autor del homicidio se lo había "mandado a la casa". Esta manifestación fue la previa a una marcha organizada para ayer, que se inició formalmente en el Arco de Av. Varela y finalizó en la Fiscalía de Menores de Boulevard Dellepiane y Beruti. En ese lugar, Adriana Ortiz, madre del asesinado, declaró a la prensa: "Iván y estos chicos son vecinos del barrio, se criaron juntos. Iván se puso de novio con esta chica, Giménez, en julio de 2018. Una relación conflictiva: iban, venían, se peleaban… le pedí a los padres que la saquen de Campana, (después se irá a comprobar por los mensajes de Messenger) porque lo hablaba, lo buscaba, se peleaban, se pegaban, se maltrataban. Ella empezó a salir con otros chicos y con amigos de Iván… quedó re quemada en el barrio, todos lo saben. Se lo hacía todo para que él se enojara. El día del asesinato, ella lo cita en una esquina, que la vaya a buscar y estaba preparada con estos dos, Miranda y Albornóz. Miranda lo sostuvo de atrás, mientras ella le pegaba y el otro le daba puntazos. Él los corrió, así herido como estaba, porque no se dio cuenta que estaba mal herido. Corrió unos metros, les tiró piedras. Ellos salieron corriendo, Iván se montó en su bicicleta y cae solo a los 40 metros. No se dio cuenta que estaba herido. Se empezó a tocar el pecho y ahí quedó (…) Ella es la instigadora porque hay conversaciones, ella le dice que se las va a pagar. Hay un montón de cosas que están por mostrarse y ¡el fiscal los libera! ¿Cómo puede ser que los libere? Quiero que el Fiscal Gustavo Ancurio los detenga, los ponga en algún lugar para menores y que cuando tengan mayoría de edad paguen el crimen que cometieron. Igual que Rocío Giménez que ya es mayor de edad, yo no sé por qué está libre. ¿Cómo puede ser que ella que indicó a los otros que lo maten este libre y yo acabo de enterrar a mi hijo? No es así. Acá si no tenés plata no sos nada. Al Fiscal le pagaron. Si Albornóz tiene un tío policía no me importa. No me importa si se enojan, si me van a patear la casa, porque yo sé que después de esto se viene brava ¿entendés? El tío de Albornóz es policía y arregló todo. Cada vez que hacen allanamiento en la casa, porque son malandras, gente de mal vivir, no había nada en la casa ¿me entendés? ¿Por qué? Porque el tío les avisaba que había allanamiento y listo. No puede ser. Los quiero presos, quiero que los detengan. Yo no los quiero afuera, porque no soy sólo yo, es todo el barrio. Y esos en el barrio no viven más. Porque si yo no hago justicia, la van a hacer los amigos y los vecinos. Ya lo estoy avisando acá. La casa de esos tres hijos de puta (sic) hoy no sigue en pie".

Ayer tuvo lugar una marcha hasta Fiscalía. Luego, los vecinos se reunieron frente al domicilio del, por ahora, presunto homicida.





“Al Fiscal le pagaron. Si Albornóz tiene un tío policía no me importa", dijo la madre de la víctima. DICE EL FISCAL Un periodista de La Auténtica Defensa fue recibido por el Dr. Gustavo Ancurio, Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nro. 1 del Fuero de Responsabilidad Juvenil, quien entiende en la causa. Según explicó, hasta ayer por la mañana, habían prestado declaración dos testigos circunstanciales del homicidio, con versiones contradictorias, además del menor coautor del hecho quien tiene 16 años y Rocío Giménez, de 20. Estos dos últimos quedaron en libertad porque ambos se ajustaron a derecho al presentarse espontáneamente a declarar. "Todo el mundo tiene presunción de inocencia y tiene derecho a transitar el proceso en libertad. Es menor, se presentó espontáneamente, y el peligro de fuga no se verificaba. La prueba principal ya estaba rendida, por lo tanto ya no la podía afectar", comentó el Fiscal sobre uno de los involucrados de quien antes de presentarse espontáneamente "ni siquiera se tenía el nombre"; mientras que sobre la mujer agregó: "Si del devenir del proceso, resulta imputada, su testimonial no sirve. Que ella es la entregadora, por ahora no hay nada verificado en la causa. No tenemos prueba alguna que eso haya existido (…) En esas circunstancias, que se presentan espontáneamente a declarar y todavía no está claro cual fue el rol de ambos, estamos forzados a manejarnos con la prueba. La prueba la tenemos que juntar y muchas veces lleva tiempo. Por el homicidio del Gendarme de Zárate, también a manos de un menor, nos llevó 6 meses recolectar la prueba y elevar la causa a juicio. Repito: esto no quiere decir que su situación procesal no cambie a futuro, es decir: puede empeorar. Pero depende de cómo evoluciona la prueba". Finalmente, sobre el menor sindicado como el homicida, el Fiscal señaló que nunca llegó a declarar. Luego de que fue aprehendido por la policía el lunes al mediodía, tras escapar por los techos de su casa y casi linchado por los vecinos presentes, fue trasladado hasta el Hospital San José para recibir curaciones y luego trasladado a la Fiscalía. "Nosotros -explicó el Magistrado- tenemos un protocolo por el COVID 19 que emanó la Procuración General de la Provincia y tenemos que cumplir. Por ello cuando llegan a la Fiscalía se les toma la temperatura, y arrojó un resultado de 38,2 grados en el joven y 37 grados en la madre (...) Eso nos obligó a activar un protocolo de prevención médica y es el Juzgado de Garantías del Menor que, en función a la problemática médica que presentaba el joven, ordenó su detención domiciliaria y aislamiento" el lunes por la tarde.

“La prueba la tenemos que juntar y muchas veces lleva tiempo", señaló el Fiscal Gustavo Ancurio sobre el homicidio del domingo. PRÓFUGO Luego de finalizada la marcha de ayer por la tarde, de a poco los vecinos comenzaron a reunirse frente a la casa del menor, sobre Castilla y Echeverría, en clara actitud hostil. Es en esas circunstancias en las que el menor viola el arresto domiciliario y al cierre de esta edición se encontraba prófugo. Cuatro móviles del Comando Patrulla Campana y uno del GAD se presentaron en el lugar para apaciguar los ánimos y evitar una pueblada. Así, la familia del homicida fue retirada del lugar. Luego, y ya sin custodia policial, el domicilio fue intrusado y saqueado por los vecinos. Mientras se debatían para prenderla fuego, alrededor de las 20 se presentó en el lugar una hermana de la víctima, quien a los gritos pidió a los vecinos que se vayan del lugar: "No es esta la justicia que queremos, ni robarle las cosas, ni prenderle fuego a la casa. La justicia que queremos es que los responsables de la muerte de Iván estén presos".

