Covid-19: Brote en un contingente que regresó de su viaje de egresados

Fue confirmado luego que más de 30 chicos se sometieran a testeos rápidos en el Hospital San José al regresar a la ciudad. Así se detectaron más de 20 casos positivos. Todo el grupo será monitoreado por personal de la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud municipal confirmó un brote de coronavirus en un contingente de estudiantes de nuestra ciudad que regresó ayer de su viaje de egresados. Lo hizo por la mañana, luego de realizarle testeos rápidos a más de 30 chicos que conformaron el grupo que estuvo en Bariloche. "Más del 80% de los testeos rápidos dieron positivo", señalaron desde el Municipio. Igualmente, los que dieron negativo fueron hisopados por PCR y obtendrán la confirmación en las próximas horas. "El intendente Sebastián Abella definió, a pedido de un grupo de padres, realizarle testeos rápidos a todos los jóvenes que regresaron de Bariloche con síntomas vinculados al Covid-19 ni bien se bajaron del micro", informaron desde el Municipio. El operativo fue encabezado por la Subsecretaria de Salud, Eleonora Penovi, quien fue la encargada de dar los resultados de los jóvenes examinados a sus respectivos padres. Pero no todo el contingente se hisopó en el hospital: otra parte del grupo se realizó los análisis de forma particular en instituciones privadas, según detallaron desde el Municipio. En este sentido, Penovi les solicitó a todos los integrantes de la delegación que realicen de forma correcta el aislamiento correspondiente para prevenir contagio, al tiempo que le informó que serán monitoreados telefónicamente por un equipo de profesionales. En esta línea, la Subsecretaria de Salud destacó la importancia de que todos sean "responsables" al momento de cuidarse y resguardarse en sus hogares para no seguir propagando el virus. Finalmente, según pudo conocer este medio, desde el Municipio se estaría evaluando la posibilidad de realizar operativos similares, en caso de ser necesario (aparición de síntomas), con otros grupos de estudiantes de nuestra ciudad que actualmente están desarrollando sus viajes de egresados (para poder ser parte, los jóvenes debieron hisoparse antes de partir de Campana, al tiempo que en Bariloche se mueven en formato "burbuja" para reducir los riesgos de contagio).



LA SUBSECRETARIA DE SALUD ESTUVO AL FRENTE DEL OPERATIVO REALIZADO EN EL HOSPITAL MUNICIPAL.



Covid-19: Brote en un contingente que regresó de su viaje de egresados

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar