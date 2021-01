» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 27/ene/2021 de La Auténtica Defensa. 27 de Enero de 2021:

Quejas Vecinales







Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. REPARACIÓN INCOMPLETA "Hace cuatro meses aguas de Campana arregló una pérdida de agua, rompieron las baldosas y no las colocaron nuevamente en la calle De Domi-nicis 814" escribe Héctor.



PÉRDIDA DESDE HACE MESES "Mando esta imagen de la calle cándido Cabrera entre Colón y Brown. Hace meses que está la perdida de agua, me sumo a las quejas de los vecinos esperando que nos ayuden a que el municipio se apiade y venga a repararlo o mande a quien corresponda ya que es un peligro el verdín que se formó" muestra Francisco.



FALTARÍA EL DESCACHARREO "Av.6 de Julio y Jujuy. Una vergüenza que los vecinos tengamos que soportar permanente esto parece que el municipio no tiene personal. Hay mosquitos y agua servida" escribe Eduardo.



27 de Enero de 2021:

Quejas Vecinales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar