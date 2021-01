» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 27/ene/2021 de La Auténtica Defensa. San Andrés de Giles:

Las ediles Laura Branchini y la Concejal Mariana Cané presentaron su dimisión luego del escándalo que protagonizaron hace una semana. Los detalles. La presidenta del Concejo Deliberante de San Andrés de Giles, Laura Branchini, y su par Mariana Cané finalmente presentaron su renuncia este martes, luego de haber protagonizado un escándalo al aplicarse la vacuna Sputnik V de manera irregular. El plan provincial de vacunación que en una primera instancia está enfocado al personal de salud se torció en el distrito de la Segunda sección electoral, donde al menos 20 personas fueron vacunadas en forma irregular, entre ellas, las dos concejalas del Frente de Todos, que gobierna la municipalidad. Ahora se espera que este miércoles haya una sesión especial donde se acepte la dimisión de las dos funcionarias. La ahora ex titular del Concejo explicó que "fui llamada porque una persona no respondía el llamado del vacunatorio" mientas se "encontraba trabajando en la calle", intentando despegarse del escándalo. Branchini además argumentó que hubo un "aprovechamiento político". Por su parte, Cané expresó que "dar un paso al costado es la mejor manera de despejar toda duda respecto a la campaña de vacunación que se aproxima" y agregó que "en ningún modo se trató de un acto de abuso de poder y que no obré, bajo ninguna circunstancia, de mala fe".



