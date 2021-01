» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 27/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

VISITA TRASANDINA Alberto Fernández llegó este martes a Santiago de Chile para concretar una visita de Estado de dos días al vecino país y así relanzar los vínculos políticos y las relaciones económicas y comerciales con la nación trasandina. En el Palacio de la Moneda, Fernández y su par chileno suscribieron una declaración presidencial que reafirma la vocación de integración entre los países, y sellaron tres acuerdos para favorecer la cooperación en materia de salud, que apunta a fijar un mecanismo de atención médica para turistas a ambos lados de la frontera; establecer un control integrado en el paso fronterizo de San Sebastián, para disminuir las complicaciones de tránsito en Tierra del Fuego, y reconocer recíprocamente las licencias de conducir emitidas en ambos Estados.



ARRIBA DE 500 La soja volvió a superar los 500 dólares la tonelada en Chicago, al recuperarse de la caída del último viernes y retornar a niveles máximos en seis años. Los contratos futuros de la soja para marzo 2021 en Chicago llegaron a 503,47 dólares, con un alza de US$ 9,83. El viernes último la soja se había derrumbado 22 dólares por tonelada en el Mercado de Chicago y había quedado en U$S 481. En los análisis de mercado se explica la recuperación de la oleaginosa en el bajo nivel de stocks de soja disponible en el Estados Unidos. CONTRACCIÓN La actividad económica registró en noviembre una baja interanual del 3,7% y acumuló en los primeros once meses del año una contracción del 10,6%, informó el INDEC. En la comparación desestacionalizada, la producción de bienes y servicios creció 1,4% en noviembre respecto de octubre. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró aumentos en cuatro de los sectores que lo conforman, y las principales subas se observaron en la intermediación financiera, con un alza del 11,7%, mientras que el crecimiento en la actividad manufacturera fue del 3,7%, y el de mayor incidencia positiva. PROHIBIDOS POR ANMAT Un suplemento dietario y una leche en polvo fueron prohibidos por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) por estar falsamente rotulados como aptos para celíacos. Se trata del "Suplemento dietario a base de suero lácteo - Whey Protein L Glutamina, Taurina, Vitamina C", en los sabores chocolate, frutilla, vainilla y dulce de leche; y la "leche en polvo descremada instantánea fortificada con vitaminas A y D, y leche en polvo entera instantánea fortificada con vitaminas A y D, marca Great Valley". El primer producto consigna en sus rótulos el símbolo de alimento libre de gluten, pero carece de autorización sanitaria como tal. En tanto, las leches en polvo fueron prohibidas por "carecer de registros sanitarios, por consignar el registro de establecimiento inexistente y registros de producto de alimentos pertenecientes a otra razón social y por consignar el símbolo de alimento libre de gluten sin estar autorizados como tal, resultando ser productos falsamente rotulados". RENUNCIA EN ITALIA Tras no conseguir el apoyo parlamentario necesario de acuerdo con el sistema político de Italia, el primer ministro del país europeo, Giuseppe Conte, presentó su renuncia ante el presidente de la república, Sergio Mattarella, con lo que se abrió un panorama político incierto. A partir de la renuncia de Conte, se abre una serie de pasos a cumplir para buscar una nueva alianza política que de paso a otro Gobierno. Se estima que el presidente puede llegar a otorgar un mandato a una figura institucional, que podría ser como ocurrió en 2018 a los titulares de las dos cámaras parlamentarias, con el fin de buscar una nueva mayoría y la posibilidad de un nuevo líder, en caso de que Conte no tenga consenso.

