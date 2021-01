» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 27/ene/2021 de La Auténtica Defensa. El colectivo de Hipotecados UVA preocupado por un eventual descongelamiento de las cuotas







Realizan una permanencia pacífica en la Plaza de Mayo a la espera de una audiencia con el presidente Alberto Fernández. El colectivo de hipotecados UVA manifestó su inquietud por la reunión que anunció el titular de la cartera de Desarrollo Territorial de la Nación, Jorge Ferraresi, con los principales bancos ante el descongelamiento de los créditos. "Nos deja muy preocupados porque no hay una comprensión del Ministro de lo que nos atraviesa", afirmó Perla Figueroa, referente de Hipotecados UVA, y agregó: "Nos genera más aflicción que se reúnan sin tener en cuenta nuestras demandas". La referente criticó al funcionario por no cumplir con "la mesa técnica que nos permitiría poder acercar los intereses y las propuestas para salir de esta usura". Los dichos de Ferraresi se dieron en el marco de la permanencia pacífica que iniciaron los deudores UVA el lunes en Plaza de Mayo a la espera de una audiencia con el presidente Alberto Fernández, a días del descongelamiento del valor de las cuotas de los créditos y el inicio del esquema de convergencia a 18 meses. "Vamos a tener una reunión mañana con el Banco Central y los bancos que tienen más cantidad de estos créditos para preservar la vivienda y que ningún argentino tenga que pasar la zozobra de perderla", aseveró el Ministro y describió que es "un tema complejo, porque parte de un acuerdo entre privados". Se trata de la reunión que se pateó para la semana que viene. Además, Ferraresi insistió en que "el 35% de los tenedores (de esos préstamos) compran dólares todos los meses y otro casi 40% son empleados bancarios, que han tenido salarios por arriba de la inflación, por eso buscamos generar un mecanismo para salvaguardar a los más vulnerables". El conflicto reúne cerca de dos millones de familias que tomaron créditos UVA en todo el país y reclaman el cese de la indexación mensual, atada a la inflación, y una reestructuración de la deuda acorde a los salarios. En ese contexto, Figueroa reprochó al Ministro por "segmentar el universo de las familias hipotecadas, aduciendo a las paritarias de algunos empleados" y puso en duda que el 40% de los deudores fueran bancarios. "Queremos conocer el perfil real de los que tomamos UVA, algo que los bancos mantuvieron celosamente", aseguró la mujer. Asimismo, la referente del colectivo reflexionó sobre el rol estatal y agregó que "ojalá todos pudiéramos tener las paritarias de los bancarios, pero eso no exime de la responsabilidad al Estado para que los bancos no sigan ganando a costa de los laburos de las familias".





