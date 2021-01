Efemérides del día de la fecha, 27 de Enero

DÍA INTERNACIONAL DE CONMEMORACIÓN EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO Instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante la Resolución 60/70 en el año 2005, en este día se conmemora la liberación de Auschwitz-Birkenau, campo de concentración y exterminio en el que se estima que murieron más de 1 millón de personas, por las tropas soviéticas en el año 1945; a su vez, se rinde homenaje a las víctimas del Holocausto y se insta a los Estados a implementar programas educativos acerca del mismo para prevenir actos de genocidio en el futuro:"el Holocausto, que tuvo como resultado que un tercio del pueblo judío e innumerables miembros de otras minorías murieran asesinados, será siempre una advertencia para todo el mundo de los peligros del odio, el fanatismo, el racismo y los prejuicios".



FALLECE VICTORIA OCAMPO Ramona Victoria Epifanía Rufina Ocampo nació el 7 de abril del año 1890 en Buenos Aires. Proveniente de una familia aristocrática, Ocampo tuvo una educación privilegiada que desencadenó su amor por la lectura desde temprana edad. La joven anhelaba estudiar teatro y convertirse en actriz pero la rotunda negativa de su padre hizo añicos su sueño: "adoraba representar y me sentía feliz en el ambiente teatral, pero mi familia se oponía a todo, hasta que tuviera trato con gente de teatro." Pese a esto, Ocampo descubre que su pasión es la escritura y, en el año 1920, publica su primer artículo en "La Nación"; titulado "Babel", el mismo era sobre "La Divina Comedia" de Dante Alighieri y las desigualdades entre las personas. Unos años después, publicó sus primeros libros "De Francesa a Beatrice" (1924) y "La laguna de los nenúfares" (1926). En el año 1931 creó la Revista Sur y, dos años después, la Editorial Sur; dicha publicación tenía el objetivo de difundir autores nacionales e internacionales y tenía como colaboradores a Ernesto Sábato, Alejandra Pizarnik, Conrado NaléRoxlo, Silvina Ocampo y Leopoldo Marechal, entre otros. En el año 1936 fue una de las fundadoras de la Unión Argentina de Mujeres (UAM) y se opuso a la reforma de la Ley Nº 11.357, la cual iba a instituir que las mujeres casadas debían tener la autorización legal del marido para trabajar y ejercer una profesión: "esta reforma regresiva del código [...] fue combatida por unas cuantas mujeres, yo entre ellas, con todo ardor. Conseguimos anularla." Más adelante, en el año 1962, creó la Fundación Sur con el propósito de promover actividades culturales y educativas. Falleció en el año 1979 en Beccar, Buenos Aires.



SE LANZA "BORN TO DIE" Un día como hoy en el año 2012, Lana del Rey lanzaba el álbum "Born to die."Producido por Patrik Berger, Jeff Bhasker y Chris Braide e integrado por canciones compuesta por la cantante estadounidense junto a Justin Parker, el disco consagró la fama de la artista a nivel internacional: "considero que el disco es un homenaje al amorverdadero perdido y a vivir la vida en el lado salvaje." Entre las canciones se encuentran "Video games", "Nationalanthem", "Blue jeans" y "Summertimesadness".



Efemérides del día de la fecha, 27 de Enero

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar