Breves: Deportivas

BN: SEMIS POR EL ASCENSO Este miércoles se jugarán las dos semifinales de los playoffs de la Primera Nacional por el segundo ascenso a la Liga Profesional: Estudiantes de Río Cuarto vs Estudiantes de Buenos Aires se medirán desde las 19.15 horas, en cancha de Rosario Central, con arbitraje de Jorge Baliño; mientras Atlético de Rafaela vs Platense se enfrentarán desde las 21.30 horas en cancha de Newells, con arbitraje de Andrés Gariano. Los dos ganadores protagonizarán la final el domingo.



FEDERAL A Hoy también se disputarán las semifinales del Reducido que definirá el segundo ascenso a la Primera Nacional: desde las 17.30 horas, Deportivo Maipú de Mendoza jugará frente a Sarmiento de Resistencia; y desde las 20.30, Villa Mitre de Bahía Blanca se medirá con Deportivo Madryn. PRIMERA C También hoy es jornada de semifinales del Reducido de la cuarta categoría del ascenso: Dock Sud jugará frente a Ituzaingo, mientras Lamadrid enfrentará a Deportivo Merlo. Ambos encuentros se disputarán desde las 17.10. GAICH, A ITALIA El delantero Adolfo Gaich (21 años) fue cedido a préstamo por el CSKA Moscú al Benevento de Italia. La operación se realizó en 300 mil euros, con una opción de compra de 12 millones por el exjugador de San Lorenzo. GANÓ EL LEEDS En el inicio de la 20ª fecha de la Premier League, Leeds venció ayer 2-1 como visitante a Newcastle. Así, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa llegó a los 26 puntos y se ubica en la 12ª posición. También ayer, Manchester City goleó 5-0 a West Bromwich y quedó como único líder con 41 unidades. Los demás resultados fueron: Crystal Palace 2-3 West Ham y Southampton 1-3 Arsenal. Hoy juegan: Burnely vs Aston Villa, Chelsea vs Wolverhampton, Brighton vs Fulham, Everton vs Leicester y Manchester United vs Sheffield United. LAMPARD, DESPEDIDO Chelsea, que marcha en la 9ª posición de la Premier League, a doce puntos de la cima, despidió al entrenador Frank Lampard y ya confirmó a su sucesor: el alemán Thomas Tuchel, quien recientemente se desvinculó del Paris Saint Germain (que ahora es dirigido por el argentino Mauricio Pochettino). FUE PARA EL INTER Por los Cuartos de Final de la Coppa Italia, Inter venció ayer 2-1 a Milan en el clásico de la ciudad. Lukaku y Eriksen (en el séptimo minuto de adición) le dieron la victoria al Neroazurro. El marcador lo había abierto Zlatan Ibrahimovic en el primer tiempo (luego, vio la roja a los 13 del ST). En la continuidad del certamen hoy jugarán: Atalanta vs Lazio y Juventus vs SPAL 2013. BRASILEIRAO Ayer se disputaron dos partidos pendientes: Atletico Mineiro, dirigido por el argentino Jorge Sampaoli, superó 2-0 al Santos; mientras Palmeiras igualó 1-1 con Vasco da Gama, cuyo gol fue autoría de Martín Benítez (exIndependiente de Avellaneda). El líder es Inter de Porto Alegre (62 puntos) y sus principales perseguidores son San Pablo (58), Atletico Mineiro (57) y Flamengo (55; un partido menos).

